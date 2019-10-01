Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları kimler?

Başrollerinde Bruce Willis, Camila Morrone, Elisabeth Shue ve Vincent D-Onofrio gibi isimlerin yer aldığı Öldürme Arzusu filmi izleyiciyle buluşuyor. 2018 yılında vizyona giren filmin yönetmenliğini Eli Roth üstleniyor. Ünlü ve başarılı bir cerrah olan Paul Kersey, tüm yaşamını vurulan, bıçaklanan ve ölmek üzere olan insanlarla geçirmektedir. Evine bir saldırı düzenlenir. Saldırı sonucunda kızının komaya girip eşinin hayatını kaybetmesi ile Paul, mesleğini de kullanarak ölüm saçan biri haline gelecektir. İşte Öldürme Arzusu filmi konusu ve oyuncuları

ÖLDÜRME ARZUSU FİLMİ KONUSU

Başarılı bir travma cerrah olan Paul Kersey, hayatını ölüm döşeğindeki, vurulmuş, bıçaklanmış insanlarla uğraşarak geçirmektedir. Stresli işinden sıyrıldığında ise sevgi dolu bir aile babasıdır. Kızı ve eşiyle mutlu bir hayat süren adam için bu düzen bir trajedi ile değişiverir. Evine düzenlenen saldırı sonrası eşi ölmüş, kızı ise komada yaşam mücadelesi vermektedir. Hayatını tamamen değiştiren bu olaydan sonra Paul, mesleki yeteneğini de kullanarak adeta bir ölüm makinesine dönüşür. Paul ne pahasına olursa olsun intikamını almaya kararlıdır...

ÖLDÜRME ARZUSU OYUNCULARI

Bruce Willis Rolü : Paul Kersey

Vincent D'Onofrio Rolü : Frank Kersey

Elisabeth Shue Rolü : Lucy Kersey

Camila Morrone Rolü : Jordan Kersey

Dean Norris Rolü : Detective Rains

Beau Knapp Rolü : Knox

Len Cariou Rolü : Ben

Kimberly Elise Rolü : Detective Jackson