Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları kimler?
Öldürme Arzusu filmi 1 Ekim Salı günü ekranlara geliyor. Başrollerini ünlü oyuncu Bruce Willis’in üstlendiği filmde yönetmen koltuğunda Eli Roth oturuyor. Film, aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Peki, Öldürme Arzusu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Başrollerinde Bruce Willis, Camila Morrone, Elisabeth Shue ve Vincent D-Onofrio gibi isimlerin yer aldığı Öldürme Arzusu filmi izleyiciyle buluşuyor. 2018 yılında vizyona giren filmin yönetmenliğini Eli Roth üstleniyor. Ünlü ve başarılı bir cerrah olan Paul Kersey, tüm yaşamını vurulan, bıçaklanan ve ölmek üzere olan insanlarla geçirmektedir. Evine bir saldırı düzenlenir. Saldırı sonucunda kızının komaya girip eşinin hayatını kaybetmesi ile Paul, mesleğini de kullanarak ölüm saçan biri haline gelecektir. İşte Öldürme Arzusu filmi konusu ve oyuncuları
ÖLDÜRME ARZUSU FİLMİ KONUSU
Başarılı bir travma cerrah olan Paul Kersey, hayatını ölüm döşeğindeki, vurulmuş, bıçaklanmış insanlarla uğraşarak geçirmektedir. Stresli işinden sıyrıldığında ise sevgi dolu bir aile babasıdır. Kızı ve eşiyle mutlu bir hayat süren adam için bu düzen bir trajedi ile değişiverir. Evine düzenlenen saldırı sonrası eşi ölmüş, kızı ise komada yaşam mücadelesi vermektedir. Hayatını tamamen değiştiren bu olaydan sonra Paul, mesleki yeteneğini de kullanarak adeta bir ölüm makinesine dönüşür. Paul ne pahasına olursa olsun intikamını almaya kararlıdır...
ÖLDÜRME ARZUSU OYUNCULARI
Bruce Willis Rolü : Paul Kersey
Vincent D'Onofrio Rolü : Frank Kersey
Elisabeth Shue Rolü : Lucy Kersey
Camila Morrone Rolü : Jordan Kersey
Dean Norris Rolü : Detective Rains
Beau Knapp Rolü : Knox
Len Cariou Rolü : Ben
Kimberly Elise Rolü : Detective Jackson