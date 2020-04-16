Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu filmi oyuncuları kimler?

Öldürme Arzusu filmi konusu ve oyuncularıyla dikkatleri çekmeyi başardı. 16 Nisan Perşembe günü yayınlanan filmin oyuncu kadrosunda Bruce Willis, Elisabeth Shue ve Camila Morrone gibi isimler yer alıyor. Yönetmenliğini Eli Roth’un üsltendiği film eşinin ve karısının başına gelen olayların sorumlularından intikam almak isteyen Paul Kersey’in yaşadıklarını anlatıyor. İşte Öldürme Arzusu filmi konusu...



ÖLDÜRME ARZUSU KONUSU NE?

Başarılı bir travma cerrah olan Paul Kersey, hayatını ölüm döşeğindeki, vurulmuş, bıçaklanmış insanlarla uğraşarak geçirmektedir. Stresli işinden sıyrıldığında ise sevgi dolu bir aile babasıdır. Kızı ve eşiyle mutlu bir hayat süren adam için bu düzen bir trajedi ile değişiverir. Evine düzenlenen saldırı sonrası eşi ölmüş, kızı ise komada yaşam mücadelesi vermektedir. Hayatını tamamen değiştiren bu olaydan sonra Paul, mesleki yeteneğini de kullanarak adeta bir ölüm makinesine dönüşür. Paul ne pahasına olursa olsun intikamını almaya kararlıdır...

ÖLDÜRME ARZUSU OYUNCULARI

Bruce Willis Rolü : Paul Kersey

Vincent D'Onofrio Rolü : Frank Kersey

Elisabeth Shue Rolü : Lucy Kersey

Camila Morrone Rolü : Jordan Kersey

Dean Norris Rolü : Detective Rains

Beau Knapp Rolü : Knox

Len Cariou Rolü : Ben

Kimberly Elise Rolü : Detective Jackson