Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu filmi oyuncuları kimler?
Başrollerini ünlü oyuncu Bruce Willis'in üstlendiği Öldürme Arzusu filmi 16 Nisan Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Evde sıkılan ve film seyretmek isteyenlerin imdadına yetişen yapımın yönetmen koltuğunda Eli Roth oturuyor. Peki, Öldürme Arzusu filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
Öldürme Arzusu filmi konusu ve oyuncularıyla dikkatleri çekmeyi başardı. 16 Nisan Perşembe günü yayınlanan filmin oyuncu kadrosunda Bruce Willis, Elisabeth Shue ve Camila Morrone gibi isimler yer alıyor. Yönetmenliğini Eli Roth’un üsltendiği film eşinin ve karısının başına gelen olayların sorumlularından intikam almak isteyen Paul Kersey’in yaşadıklarını anlatıyor. İşte Öldürme Arzusu filmi konusu...
ÖLDÜRME ARZUSU KONUSU NE?
Başarılı bir travma cerrah olan Paul Kersey, hayatını ölüm döşeğindeki, vurulmuş, bıçaklanmış insanlarla uğraşarak geçirmektedir. Stresli işinden sıyrıldığında ise sevgi dolu bir aile babasıdır. Kızı ve eşiyle mutlu bir hayat süren adam için bu düzen bir trajedi ile değişiverir. Evine düzenlenen saldırı sonrası eşi ölmüş, kızı ise komada yaşam mücadelesi vermektedir. Hayatını tamamen değiştiren bu olaydan sonra Paul, mesleki yeteneğini de kullanarak adeta bir ölüm makinesine dönüşür. Paul ne pahasına olursa olsun intikamını almaya kararlıdır...
ÖLDÜRME ARZUSU OYUNCULARI
Bruce Willis Rolü : Paul Kersey
Vincent D'Onofrio Rolü : Frank Kersey
Elisabeth Shue Rolü : Lucy Kersey
Camila Morrone Rolü : Jordan Kersey
Dean Norris Rolü : Detective Rains
Beau Knapp Rolü : Knox
Len Cariou Rolü : Ben
Kimberly Elise Rolü : Detective Jackson