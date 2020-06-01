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  3. Olanlar Oldu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Olanlar Oldu nerede çekildi?
01 Haziran 2020 Pazartesi 18:36 | Son Güncelleme:

Olanlar Oldu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Olanlar Oldu nerede çekildi?

Olanlar Oldu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler" Olanlar Oldu nerede çekildi"

Başrollerini Ata Demirer, Ülkü Duru ve Tuvana Türkay'ın paylaştığı Olanlar Oldu filmi 1 Haziran Pazartesi günü Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Hakan Algül'ün oturduğu film evlenemeyen Zafer isimli gencin evlilik yolunda yaşadığı maceraları eğlenceli bir dille anlatılıyor. Peki, Olanlar Oldu filmi oyuncuları kimler, konusu ne? Nerede çekildi? İşte detaylar...

1 Haziran Pazartesi günü Kanal D ekranlarında yayınlanan Olanlar Oldu filmi oyuncuları ve konusu ile ekran başındakilerin dikkatini çekmeyi başardı. 2017 yılında vizyona girin yönetmenliğini Hakan Algül üstlenirken oyuncu kadrosunda Ata Demirer, Tuvana Türkay, Ülkü Duru, Seda Güven gibi isimler yer alıyor. Filmde oğlunu evlendirmeye çalışan bir anne ve gemi yolculuğunda ünlü bir oyuncuya aşık olan oğlunun yaşadıkları hikaye anlatılıyor. Olanlar Oldu filmi konusu ve oyuncuları...

OLANLAR OLDU FİLMİ KONUSU

1 Haziran Pazartesi akşamı Kanal D’de yayınlanan Olanlar Oldu filminde, Zafer kaptan Ege kıyısında küçük bir kasabada tekne turları düzenleyerek geçimini sağlamaktadır. Zafer'in annesi Döndü Hanım'da oğlunun bir an önce evlenmesini istemekte, Zafer'in pek de anlaşamadığı Mehtap'ı münasip bir gelin adayı olarak düşünmektedir. Ancak, Zafer'in hayatı, tatil için kasabaya gelen ünlü dizi oyuncusu Aslı'yla tanışıp aşık olmasıyla değişecektir.

OLANLAR OLDU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Başrollerini Ata Demirer, Tuvana Türkay ve Ülkü Duru’nun paylaştığı Olanlar Oldu filmi çekimleri İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık'ta gerçekleştirildi.

OLANLAR OLDU FİLMİ OYUNCULARI

Olanlar Oldu filmi oyuncu kadrosunda Ata Demirer, Tuvana Türkay, Salih Kalyon, Ülkü Duru, Derya Alabora, Bedir Bedir, Seda Güven, Renan Bilek, Toprak Sergen ve Ali Yoğurtçuoğlu yer alıyor.


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