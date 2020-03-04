Öğretmen dizisi nerede çekiliyor? Öğretmen dizisinin çekildiği okul hangisi?

Öğretmen dizisi nerede çekiliyor, hangi okulda çekiliyor? sorularının yanıtı merakla araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00’de Fox TV ekranlarına gelecek Öğretmen dizisinin başrolünü İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu ve Serkan Keskin üstleniyor. Öğretmen dizisinde kanser hastası bir öğretmenin hikayesi anlatılıyor. Öğretmen dizisinin çekildiği okul ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.

ÖĞRETMEN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Öğretmen dizisi Balat Mah. Çimen Sok. No: 10 34087 Fatih/ İSTANBUL adresinde başladı. Öğretmen dizisinin dış mekan çekimlerine ise İstanbul Sefaköy’de başlandı.

ÖĞRETMEN DİZİSİ HANGİ OKULDA ÇEKİLİYOR?

Öğretmen dizisi, İsytanbul Fatih'te Küçükkapı Lisesi'nde çekiliyor. Küçükkapı Lisesi İstanbul Fatih’te yer alan bir devlet okulu olarak gösteriliyor. Daha önce de çok sevilen Arka Sıradakiler dizisi de Büyük Zafer Lisesi olarak adlandırılmıştı.

ÖĞRETMEN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

12. sınıfların rehber öğretmeni olan Fizik öğretmeni Akif ağır bir kanser hastasıdır. Ölmeden önce bir risk alarak sınıfında olan intiharın gizemini çözmeye karar verir. Sınıfında profesyonel bir yüzücü olan kızın intihar etmesini Akif öğretmen içine sindiremez ve suçluları bulmak için bir plan yapar. İntihar eden öğrencinin intihar sebebi olarak siber zorbalık ön plandadır zira yüzme yarışmalarında birinci olarak ödül alan öğrenciye sınıftan bir öğrenci doping ilacı kullanıyordu diye sahte bir video yapar. Tüm Türkiye bir anda bu sahte videoya inanır haberlerde bile dopingli öğrenci diye haber yapılır. Bu zorbalık karşısında daha fazla mücadele edemeyen öğrenci de intihar eder.

Öğretmen dizisinde kanser olan Akif hoca mezun olmaya 10 gün kala tüm öğrencileri okula toplar ve onları rehin aldığını açıklar. Rüya intihar eder ama Akif hoca bu işin peşini bırakmaz. Kendi hazırladığı el yapımı bombayla okulu ikiye böler ve 12/A sınıfını rehin alır. Akif hocanın tek amacı öğrencilere iyi insan olmayı öğretmektir ve Rüya’nın intiharına neden olan o videoyu hazırlayanı bulmak. Akif öğretmen sonunda suçluyu buluyor ve tüm ülkeye gerçekleri anlatmak için yeni bir video hazırlatıyor. Öğrenciler ise bu olayın sonunda çok büyük bir ders alıyorlar ve kendilerine çeki düzen veriyorlar.