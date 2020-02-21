Öğretmen dizisi ne zaman başlıyor? Öğretmen dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

Öğretmen dizisi ilk bölümü ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. FOX Tv ekranlarında başlayacak olan dizi, idealist lise öğretmeni Akif’in öğrencilerine ve topluma, günümüzde kaybedilen değer olan erdemi tekrar aşılama çabasında yaptığı stratejik planı ve bu yönde gelişen olayları konu alıyor. Yapımcılığını MEDYAPIM ve MF Yapım’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu oturuyor. İşte Öğretmen dizisi ile ilgili merak edilenler..

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ÖĞRETMEN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Öğretmen dizisi ilk bölümü ile 4 Mart Çarşamba akşamı FOX Tv ekranlarında olacak.

ÖĞRETMEN DİZİSİ KONUSU NE?

İdealist lise öğretmeni Akif’in öğrencilerine ve topluma, günümüzde kaybedilen değer olan erdemi tekrar aşılama çabasında yaptığı stratejik planı ve bu yönde gelişen olayları konu alıyor. Hikayenin baş kahramanı olan fizik öğretmeni Akif Erdem; öğrencilerine bir “insanlık dersi” vermek istemektedir. Yalnız Akif Öğretmen; bildiğimiz, alıştığımız öğretmenlerden daha farklı bir ders anlatma yöntemi kullanmaktadır.

Akif Erdem, bu son dersi için öncelikle Küçükkapı Lisesi 12A sınıfını rehin alır ve bir bomba kullanarak sınıfı okulun geri kalanından kopartır. Çocuklar ve Akif artık dışarı çıkamayacaklardır… Ve Akif Öğretmen; çocuklara bir soru sorar; “12A sınıfı öğrencisi Rüya Örnek’in ölümüne aranızdan kim sebep olmuştur?”

İLKER KALELİ BAŞROLDE

Çekimleri İstanbul’da devam eden dizinin başrol oyuncusu İlker Kaleli yeni projesi ile ilgili “Bu yüzyılın insanına, hepimize, içinde kaybolup gittiğimiz hayatlarımızda artık sesini duymadığımız, gözden düşmüş vicdanın, kalbin ve iyi olmanın dersini veren bir garip öğretmen, bir deli düzen ve arasında yalpayıp duran kör hayatlar... Gördüğüm en güzel “insan olma” derslerinden..” dedi.

Başarılı oyuncu Ceren Moray ise “Bu harika hikayenin bir parçası olmaktan dolayı son derece heyecanlıyım. Kendi seyircisini yaratacak olması Öğretmen’i daha da özel kılıyor, böyle özel, soluksuz bir hikayeyi paylaşacak olmak hepimiz için mutluluk verici.” şeklinde duygularını ifade etti.

ÖĞRETMEN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

İlker Kaleli

Ceren Moray

Serhat Kılıç

Afra Saraçoğlu

Serkan Keskin

Şerif Erol