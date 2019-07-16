Oflu Hoca'nın Şifresi filmi konusu ne? Oflu Hoca'nın Şifresi filmi oyuncuları kimler?

Oflu Hoca’nın Şifresi filmi konusu ve oyuncuları bu akşamın aratılan konuları arasında yer alıyor. Yerel bir futbol takımı olan Doğanspor'un yeni başkanınlık seçimleri için iki aday arasında gelişen eğlenceli rekabeti konu alan filmin yönetmen koltuğunda Adem Kılıç oturuyor. 2014 yılında vizyona giren Oflu Hoca’nın Şifresi filmi komedi alanında yer alıyor izleyenlerini eğlendiriyor. İşte Oflu Hoca’nın Şifresi filmi konusu ve oyuncuları

OFLU HOCA’NIN ŞİFRESİ KONUSU

Daha önce Sümela'nın Şifresi filmine imza atan Adem Kılıç'ın yönetmenliğini üstlendiği komedi filmi, yerel bir futbol takımı olan Doğanspor'un yeni başkanınlık seçimleri için iki aday arasında gelişen eğlenceli rekabeti konu ediniyor. Oflu Hoca'nın günleri karmaşayla geçmektedir. Yerel bir kanalın programında çıkar, fırında çalışır ve babasıyla başı sürekli derde gider. Gençliğinde yer aldığı Doğanspor futbol kulübünde yaşanan son gelişmeler de işlerin tuzu biberi olur. Oflu Hoca ve diğerlerine göre kulübün yeni başkanı olmak isteyen Müeahhit Ahmet bu koltuk için uygun isim değildir. Bu nedenle Oflu Hoca da başkanlık için adaylığını koymak zorunda kalır ve aralarında esaslı bir rekabet başlar.

OFLU HOCA’NIN ŞİFRESİ OYUNCULARI

Oflu Hoca’nın Şifresi filmi oyuncu kadrosunda Çetin Altay, Ahmet Varlı, Köksal Engür, Didem Balçın, Başak Daşman, Tarık Papuççuoğlu, Mehtap Bayri ve Eser Eyüboğlu yer alıyor.