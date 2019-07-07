Oflu Hocanın Şifresi 2 nerede çekildi? Oflu Hocanın Şifresi 2 filmi konusu ve oyuncuları

Başrollerinde Çetin Altay, Ahmet Varlı, Eser Eyüboğlu gibi oyuncuların yer aldığı Oflu Hocanın Şifresi 2 filmi komedi türünde yer alıyor. Adem Kılıç yönetmenliğindeki film 1 saat 50 dakika süreye sahip. Oflu Hocanın başından geçen komik maceraları anlatan film, izleyenlere keyifli anlar yaşatıyor. Filmin nerede çekildiği de merak konusu olmuş durumda. Oflu Hocanın Şifresi 2 oyuncuları kim, konusu ne?

OFLU HOCANIN ŞİFRESİ 2 KONUSU

Ahmet, başkanlığı kaptırdığı için hala Oflu'ya çok kızgındır. Oflu Hoca yüzünden hem itibarını hem parasını kaybetmiştir. Tekrar başkan olmanın yollarını ararken zengin müteahhit İdris, oğlu Şaban'a Nur'u ister. Ahmet kendini kurtarmak için hemen kabul eder. Durumu öğrenen Kadir ve Oflu Nur'u kaçırmaya karar verirler.

Ama Nur'u kaçırırken yanlışlıkla Ahmet'in halasını kaçırırlar. Hala, Ali Osman'a evvelden beri aşıktır, onunla evlenmek ister. Ama Ali Osman bu durumu istememektedir. Hala, Ali Osman'ı ikna ederse Arsin'deki arsaları Ahmet'in üstüne yapacağını söyler. Teklifi duyan Ahmet hemen çark eder, Oflu'ya babasını bu evliliğe ikna ederse Nur'u Kadir'e vereceğini söyler. Ama aklında başka bir plan vardır. Nikah hazırlıkları başlar. Ahmet'in keyfi yerindedir. Önce Emine halayla Ali Osman'ın nikahını kıydıracak sıra Kadir ve Nur'un nikahına geldiğinde nikah kıyılmadan duruma el koyacaktır. Niyeti Nur'u Şaban'la evlendirmektir. Ama planı ters teper, Ali Osman ve Oflu Ahmet'in hinlik peşinde olduğunu anlamış, ona oyun oynamışlardır.

OFLU HOCANIN ŞİFRESİ 2 NEREDE ÇEKİLDİ

Oflu Hoca 2’nin çekimleri Trabzon ilinde yapılmıştır.

OFLU HOCANIN ŞİFRESİ 2 OYUNCULARI



Başrollerini Çetin Altay, Köksal Engür, Ahmet Varlı, Başak Daşman, Mehtap Bayri'nin üstlendiği filmin yönetmenliğini Adem Kılıç üstleniyor.