Oflu Hocanın Şifresi 2 filmi nerede çekildi? Oflu Hocanın Şifresi 2 konusu ne, oyuncuları kimler?
Oflu Hocanın Şifresi 2 filmi konusu ne? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. Oflu Hocanın Şifresi 2 bu akşam ATV'de seyirci ile buluşacak. Film, Türkiye'de vizyona girdiği tarihten itibaren 9 hafta boyunca sinemalarda gösterime açık kalmıştı. Oflu Hocanın Şifresi 2 filminin başrolünde Çetin Altay ve Köksal Engür gibi isimler yer alıyor. Oflu Hocanın Şifresi 2 nerede çekildi? Sorusunun yanıtı ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
Oflu Hocanın Şifresi 2 konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu akşam saat 20.00’de yayınlanacak olan film ATV ekranlarından seyirci ile buluşacak. İlk filmin devamı olan Oflu Hocanın Şifresi 2 yine seyirciden beğenileri toplamıştı. Oflu Hocanın Şifresi 2 nerede çekildi? Sorusunun yanıtı ve diğer detaylar haberimizde…
OFLU HOCANIN ŞİFRESİ 2 NEREDE ÇEKİLDİ?
Oflu Hocanın Şifresi 2 filmi tıpkı ilk film gibi Trabzon’da çekildi.
OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ 2 KONUSU
Ahmet, başkanlığı kaptırdığı için hala Oflu'ya çok kızgındır. Oflu Hoca yüzünden hem itibarını hem parasını kaybetmiştir. Tekrar başkan olmanın yollarını ararken zengin müteahhit İdris, oğlu Şaban'a Nur'u ister. Ahmet kendini kurtarmak için hemen kabul eder. Durumu öğrenen Kadir ve Oflu Nur'u kaçırmaya karar verirler.
Ama Nur'u kaçırırken yanlışlıkla Ahmet'in halasını kaçırırlar. Hala, Ali Osman'a evvelden beri aşıktır, onunla evlenmek ister. Ama Ali Osman bu durumu istememektedir. Hala, Ali Osman'ı ikna ederse Arsin'deki arsaları Ahmet'in üstüne yapacağını söyler. Teklifi duyan Ahmet hemen çark eder, Oflu'ya babasını bu evliliğe ikna ederse Nur'u Kadir'e vereceğini söyler. Ama aklında başka bir plan vardır. Nikah hazırlıkları başlar. Ahmet'in keyfi yerindedir. Önce Emine halayla Ali Osman'ın nikahını kıydıracak sıra Kadir ve Nur'un nikahına geldiğinde nikah kıyılmadan duruma el koyacaktır. Niyeti Nur'u Şaban'la evlendirmektir. Ama planı ters teper, Ali Osman ve Oflu Ahmet'in hinlik peşinde olduğunu anlamış, ona oyun oynamışlardır.
OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ 2 OYUNCULARI
Çetin Altay - Oflu Hoca
Ahmet Varlı - Müteahhit Ahmet
Köksal Engür - Ali Osman
Başak Daşman - Ümmiye
Nihan Büyükağaç - Asiye
Mehtap Bayri - Meryem
Eser Eyüboğlu - Kadir
Cem Atik - Muhabir
İsrafil Köse - Manav
Buket Dereoğlu - Moderatör
Ayşegül Günay - Şehriye
Seymen Aydın
Furuzan Asena Ongun
Yusuf Güney (konuk oyuncu)