Oflu Hocanın Şifresi 2 filmi nerede çekildi? Oflu Hocanın Şifresi 2 konusu ne, oyuncuları kimler?

Oflu Hocanın Şifresi 2 konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu akşam saat 20.00’de yayınlanacak olan film ATV ekranlarından seyirci ile buluşacak. İlk filmin devamı olan Oflu Hocanın Şifresi 2 yine seyirciden beğenileri toplamıştı. Oflu Hocanın Şifresi 2 nerede çekildi? Sorusunun yanıtı ve diğer detaylar haberimizde…

OFLU HOCANIN ŞİFRESİ 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Oflu Hocanın Şifresi 2 filmi tıpkı ilk film gibi Trabzon’da çekildi.

OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ 2 KONUSU

Ahmet, başkanlığı kaptırdığı için hala Oflu'ya çok kızgındır. Oflu Hoca yüzünden hem itibarını hem parasını kaybetmiştir. Tekrar başkan olmanın yollarını ararken zengin müteahhit İdris, oğlu Şaban'a Nur'u ister. Ahmet kendini kurtarmak için hemen kabul eder. Durumu öğrenen Kadir ve Oflu Nur'u kaçırmaya karar verirler.

Ama Nur'u kaçırırken yanlışlıkla Ahmet'in halasını kaçırırlar. Hala, Ali Osman'a evvelden beri aşıktır, onunla evlenmek ister. Ama Ali Osman bu durumu istememektedir. Hala, Ali Osman'ı ikna ederse Arsin'deki arsaları Ahmet'in üstüne yapacağını söyler. Teklifi duyan Ahmet hemen çark eder, Oflu'ya babasını bu evliliğe ikna ederse Nur'u Kadir'e vereceğini söyler. Ama aklında başka bir plan vardır. Nikah hazırlıkları başlar. Ahmet'in keyfi yerindedir. Önce Emine halayla Ali Osman'ın nikahını kıydıracak sıra Kadir ve Nur'un nikahına geldiğinde nikah kıyılmadan duruma el koyacaktır. Niyeti Nur'u Şaban'la evlendirmektir. Ama planı ters teper, Ali Osman ve Oflu Ahmet'in hinlik peşinde olduğunu anlamış, ona oyun oynamışlardır.

OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ 2 OYUNCULARI

Çetin Altay - Oflu Hoca

Ahmet Varlı - Müteahhit Ahmet

Köksal Engür - Ali Osman

Başak Daşman - Ümmiye

Nihan Büyükağaç - Asiye

Mehtap Bayri - Meryem

Eser Eyüboğlu - Kadir

Cem Atik - Muhabir

İsrafil Köse - Manav

Buket Dereoğlu - Moderatör

Ayşegül Günay - Şehriye

Seymen Aydın

Furuzan Asena Ongun

Yusuf Güney (konuk oyuncu)