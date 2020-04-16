Oflu Hoca Trakya'da filmi konusu nedir? Oflu Hoca Trakya'da oyuncuları kimlerdir, nerede çekildi?

Oflu Hoca Trakya'da filmi ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında sık sık Oflu Hoca Trakya'da filmi konusu nedir? sorusunun yanıtını araştırıyor. Koronavirüs sebebiyle evde vakit geçiren vatandaşlar televizyon yayın akışlarını takip ediyor. Oflu Hoca Trakya'da oyuncuları kimlerdir? Haberimizin içerisinden konu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

OFLU HOCA TRAKYA'DA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Doğanspor futbol kulübünün başkanlığını yapan Oflu Hoca, yeni transfer peşindedir. Genç yetenek Hayati’yi gözüne kestiren Oflu Hoca, onu transfer etmek için Lüleburgaz’a gider. Bu sırada Lüleburgaz’da hapishanede yatan Haspi adındaki bir adam tahliye olur. Haspi, tamamen farklı karakterde biri olsa da Oflu Hoca’ya ikizi kadar benzemektedir. Haspi’nin hapisten çıkması Oflu Hoca’nın Lüleburgaz’daki günlerini kabusa çevirir.

OFLU HOCA TRAKYA'DA OYUNCULARI

Çetin Altay

Gökhan Yıkılkan

Gülhan Tekin

Bilal Çatalçekiç

OFLU HOCA TRAKYA’YADA NEREDE ÇEKİLDİ?

Oflu Hoca Trakya’da filmi Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde çekildi.