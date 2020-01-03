Öfke filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Nicolas Cage'li Öfke TV'de ilk kez yayınlanıyor!

Amerika’nın ünlü aktörlerinden Nicolas Cage’in başrollerinde yer aldığı Öfke filmi televizyonda ilk kez yayınlanıyor. Star Tv ekranlarında izleyiciyle buluşan Öfke filminin yönetmen koltuğunda Paco Cabezas oturuyor. 2014 yılında vizyona giren aksiyon ve gerilim dolu film kızını kaçıran Rus mafyasından intikam almaya çalışan eski bir suçlunun yaşadığı olayları anlatıyor.

BİR BABA HİNDU FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI

Artık suç dünyasından uzaklaşmış eski bir suçlu, kızını Rus mafyasının kaçırması üzerine eski arkadaşlarıyla birlikte adaleti kendi başına sağlamaya karar verir.

Başrollerinde Nicolas Cage’in yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda Rachel Nichols, Peter Stormare, Danny Glover ve Max Ryan gibi isimler yer alıyor.