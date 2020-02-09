O Ses Türkiye Zeo kimdir, nereli? O Ses Türkiye Zeo kimin takımında?

O Ses Türkiye Zeo kimdir, kimin takımında? soruları merak ediliyor. TV8 ekranlarında "10 Yılın En iyi Sesi" belli oluyor... Milyonlara hitap eden müzik yarışmasında bu akşam son 10 yılın en iyi sesleri belli olacak. Canlı yayınlanacak olan programda Zeo Jaweed’de yer alacak. İşte merak edilenler…

ZEO JAWEED KİMDİR?

Asıl adı Tolga Cavit Güler‘dir. 1989 Kadıköy doğumlu olan Zeo Jaweed, Rap müziğe 2005 yılında Zeus isimli albümüyle giriş yapmıştır. Zeus ismini kullanarak bir çok organizasyonda yer almıştır. Bir çok önemli isimler çalışmalar yapan ve bir çok kişiye albüm çalışmalarında gerek prodüksiyon gerekse şarkı vererek destek vermiştir. 1 tanesi ortak olmak üzere 6 adet albüm çalışması vardır. Zeo Jaweed, Yetenek Sizsiniz programına katılıp jürinin ve hakın beğenisini kazanarak finale kadar yükselmiştir. Yarışmaya çıkmadan önceki Zeus mahasını yarışmadan sonra Zeo Jaweed olarak değiştirmiştir. Zeo Jaweed mahlasını kullanarak O Ses Türkiye yarışmasına katılarak gösterdiği muhteşem performansla seyircilerin beğenisini kazanmıştır.