Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0188
  • 6,591
  • 303.309
  • 121015
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Televizyon
    3. >
  3. O Ses Türkiye Ferat Üngür kimdir, nereli? O Ses Türkiye Ferat kimin takımındaydı?

O Ses Türkiye Ferat Üngür kimdir, nereli? O Ses Türkiye Ferat kimin takımındaydı?

O Ses Türkiye Ferat Üngür kimdir, nereli" O Ses Türkiye Ferat kimin takımındaydı"

O Ses Türkiye yarışmacılarından Ferat Üngür’ün kim olduğu merak ediliyor. O Ses Türkiye Ferat nereli? TV 8’de ekrana gelen yarışmada bu akşam son 10 yılın şampiyonları yarışacak. Haberimiz içerisinden Murat Boz’un takımındayken şampiyon olan Üngür ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

O Ses Türkiye Ferat Üngür kimdir, nereli? soruları merak ediliyor. O Ses Türkiye Ferhat kimin takımındaydı? TV8 ekranlarında "10 Yılın En iyi Sesi" belli oluyor... Milyonlara hitap eden müzik yarışmasında bu akşam son 10 yılın en iyi sesleri belli olacak. Murat Boz’un takımındayken şampiyon olan Üngür ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle.

FERAT ÜNGÜR KİMDİR?

Diyarbakır doğumlu olan Ferat Üngür ,lisansını Adıyaman Üniversitesi'nde Müzikoloji bölümünde tamamladı. Ferat Üngür, O Ses Türkiye’ye “Zülfü Kaküllerin Amber Misali” şarkısıyla katılmıştı. Karar aşamasına gelindiğinde ise Ferat Üngür, O Ses Türkiye'deki yoluna Murat Boz ile devam ettiğini açıklamıştı. O Ses Türkiye finalisti Üngür'ün sesi 2016-2017 şampiyonu Dodan Özer'e benzetilmişti.

 


Cem ve Serenay aşkına Defne'den olay yorum!
Aslı Enver'in gizemli paylaşımı sosyal medyayı salladı!
Müge Boz'dan ilk açıklama
Demet'te görüntü var, ses yok!
Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe'ye teklif yağıyor!

MSB Paylaştı: ´Türk Milletinin Gücüyüz´

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Soğuk hava ve rüzgar migreni tetikler

Sınırları zorlayan kaçakçılık yöntemleri gümrüğe takıldı