O Ses Türkiye Ferat Üngür kimdir, nereli? O Ses Türkiye Ferat kimin takımındaydı?

O Ses Türkiye Ferat Üngür kimdir, nereli? soruları merak ediliyor. O Ses Türkiye Ferhat kimin takımındaydı? TV8 ekranlarında "10 Yılın En iyi Sesi" belli oluyor... Milyonlara hitap eden müzik yarışmasında bu akşam son 10 yılın en iyi sesleri belli olacak. Murat Boz’un takımındayken şampiyon olan Üngür ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle.

FERAT ÜNGÜR KİMDİR?

Diyarbakır doğumlu olan Ferat Üngür ,lisansını Adıyaman Üniversitesi'nde Müzikoloji bölümünde tamamladı. Ferat Üngür, O Ses Türkiye’ye “Zülfü Kaküllerin Amber Misali” şarkısıyla katılmıştı. Karar aşamasına gelindiğinde ise Ferat Üngür, O Ses Türkiye'deki yoluna Murat Boz ile devam ettiğini açıklamıştı. O Ses Türkiye finalisti Üngür'ün sesi 2016-2017 şampiyonu Dodan Özer'e benzetilmişti.