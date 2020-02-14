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  3. O Ses Türkiye Biran Ceren kimdir? O Ses Türkiye yarı finalisti Biran Ceren nereli?

O Ses Türkiye Biran Ceren kimdir? O Ses Türkiye yarı finalisti Biran Ceren nereli?

O Ses Türkiye Biran Ceren kimdir" O Ses Türkiye yarı finalisti Biran Ceren nereli"

O Ses Türkiye yarışmacılardan olan Biran Ceren merak edilen isimler arasında yer alıyor. O Ses Türkiye Biran Ceren kimdir? Bu akşam yarışmada heyecanlı dakikalar yaşanacak. Yarı finale kalmayı başaranlar arasından seçilen isimler final turuna çıkacak. İşte Biran Ceren Dörter ile ilgili merak edilenler…

O Ses Türkiye Biran Ceren kimdir? sorusu merak ediliyor. O Ses Türkiye Biran Ceren kimdir? Bu akşam yarışmada heyecanlı dakikalar yaşanacak. Yarı finale kalmayı başaranlar arasından seçilen isimler final turuna çıkmaya hak kazanacak.

BİRAN CEREN KİMDİR?

İngilizce ve Almanca'yı ileri düzeyde konuşabilen Biran Ceren uzun bir süredir Antalya'da yaşadığını açıklamıştı. Antalya Anadolu Otelcilik ve Turizm lisesini 2009 senesinde tamamlayan Biran Ceren Dörter, Anadolu Üniversitesi'nde Uluslararası ilişkiler bölümünü bitirdi. 

9 Yıl önce de yarışmaya katılan ve jürinin beğenisini o zaman kazanamayan Biran Ceren Dörter final olmak için bu akşam yarışacak.

Yarışmacı Hadise’nin takımında bulunuyor. 


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