Nostalji zamanı: Sultan

Sultan, çocukları ile gecekondu mahallesinde yaşayan dul bir kadının hikayesini anlatıyor. Dört çocuğu ile birlikte bir gecekondu semtinde yaşayan Sultan evlere temizliğe giderek geçimini sağlar. Tek başına çocuklarına bakmaya çalışan dul kadın gönlünü bir minibüs şoförü olan Kenan’a kaptırır. Kenan mahallenin muhtarının oğludur. Kurnaz bir adam olan Muhtar, çevre yolu yapımı olduğunu öğrendiğince gözünü üzerinde gecekondu bulunan arsalara diker. Yıllar önce kendi sattığı arsaların değeri artacağından onları ucuz paralarla alıp gecekonducuları evlerinden çıkarır. Semt sakinleri kendilerini kapının önüne koyan muhtara karşı direnişe geçer.