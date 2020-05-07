Niyazi Gül Dörtnala nerede çekildi? Niyazi Gül Dörtnala filmi konusu ne, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam saat 20:00'da Star Tv ekranlarında yayınlanacak olan Niyazi Gül Dörtnala filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. Ata Demirer, Demet Akbağ, Ayşenil Şamlıoğlu, Şebnem Bozoklu gibi isimlerin bulunduğu filmde veteriner hekim Niyazi Gül’ün maceraları seyirci ile buluşuyor.

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA NEREDE ÇEKİLDİ?



Niyazi Gül Dörtnala filminin çekimlerinin büyük bir kısmı İzmir Torbalı'da yapıldı.

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİ KONUSU NE?



Veteriner Hekim Profesör Niyazi Gül, kendince sakin bir hayat sürmektedir. Bir yandan üniversitede veterinerlik dersleri verirken, bir yandan da yardımcısı Hediye'nin desteğiyle dededen kalma mucizevi formülün eksik maddesini arar. Belalı aşıklar Sultan ve Rıza atlarını yarıştırmaya karar verip bir de Niyazi'nin hayvanlara güç veren formülünü duyunca işler karışır. Bir anda heyecan dolu olayların ortasına düşen Niyazi, formülün eksik maddesini ararken sürpriz maceralarla karşılaşacaktır.

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA OYUNCULARI KİMLER?



Ata Demirer

Demet Akbağ

Ayşenil Şamlıoğlu

Şebnem Bozoklu

Levent Ülgen

Ferit Kaya