Ninja Kaplumbağalar 2 konusu nedir? Ninja Kaplumbağalar 2 filmi oyuncuları kimler?

Ninja Kaplumbağalar 2 filmi 6 Eylül Cuma akşamı Star Tv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Ninja Kaplumbağalar efsanesinin geri dönüş filmi olan Ninja Kaplumbağalar 2 oyuncu kadrosunda Megan Fox, Will Arnett, Laura Linney, Stephen Amell, Tyler Perry, Noel Fisher gibi isimler yer alıyor. Uzun bir aradan sonra 2014'te yeniden sinema perdesine dönen 4 genç Ninja kaplumbağanın öyküleri devam ediyor. İlk filmde birlik olup ezeli düşmanları Shredder'ın planlarını alt eden kaplumbağalar New York şehrini koruma görevini daha da deneyimli olarak sürdürüyor. İşte Ninja Kaplumbağalar 2 filmi konusu ve oyuncuları

NİNJA KAPLUMBAĞALAR 2 FİLMİ KONUSU

Uzun bir aradan sonra 2014'te yeniden sinema perdesine dönen 4 genç Ninja kaplumbağanın öyküleri devam ediyor. İlk filmde birlik olup ezeli düşmanları Shredder'ın planlarını alt eden kaplumbağalar New York şehrini koruma görevini daha da deneyimli olarak sürdürüyor. Hapishaneden kaçan Shredder dünyayı ele geçirmek için çılgın bilimadamı Baxter Stockman ve iki ahmak fedai Bebop ile Rocksteady ile elele verir. Kaplumbağalarımız, maskeli kahraman Casey Jones ve gazeteci April'ın yardımıyla kötü ekibi alt etmeye çalışırken bu kez de Shredder ile benzer amaçları güden ancak ondan çok daha güçlü olan Krang’le karşılaşırlar.

NİNJA KAPLUMBAĞALAR 2 OYUNCULARI

Ninja Kaplumbağalar 2 filmi yönetmen koltuğunda David Green otururken, filmin oyuncu kadrosunda Megan Fox, Will Arnett, Laura Linney, Stephen Amell, Tyler Perry, Noel Fisher, Jeremy Howard, Pete Ploszek, Alan Ritchson, Brian Tee, Stephen “Sheamus” Farrelly ve Gary Anthony Williams yer alıyor.