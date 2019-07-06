Nereden Nereye filmi nerede çekildi? Nereden Nereye konusu ne, oyuncuları kimler?

28 Nisan 2017 yılında vizyona giren Nereden Nereye filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Bu akşam Star Tv ekranlarında saat 23:30’da ekranlara gelecek filmin yönetmenliğini Volkan Dönmez üstleniyor. 25 yaşında bir gencin oyuncu olma yolunda yaşadığı maceraları ve olayları eğlenceli bir dille anlatan film 1 saat 30 dakika süreye sahip. Nerden Nereye filminin nerede çekildiği de merak ediliyor.

NEREDEN NEREYE FİLMİ KONUSU

Ejder Kalender 25 yaşlarında bir gençtir. En büyük hayali oyuncu olmak olan genç adam, Bodrum’da bir kablolu Tv bayisinde teknik servis elemanı olarak çalışmaktadır. İşini yalnızca hayallerini gerçekleştirmek için bir basamak olan gören Ejder, günün birinde beklediği haberi alır. En çok sevdiği dizinin ve ülkenin en popüler yapımcılarından biri olan Barış Savaş ve ünlü oyuncu Metin Leylek Bodrum'daki yazlıklarına birlikte geleceklerdir. Hemen bir plan yapan Ejder, ikilinin hayatlarına dahil olur. Ancak aksiliklerle geçen gecenin sonunda Ejder'in hayallerine ulaşıp ulaşamayacağı bir muamma halini alır...

NEREDEN NEREYE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Nereden Nereye filminin çekimleri Bodrum'da yapılmıştır. Bodrum'un çeşitli yerlerinde Nereden Nereye filmi için özel setler kurumuş, ev sahneleri de Bodrum'daki bir evde çekilmiştir.

NEREDEN NEREYE FİLMİ OYUNCULARI

Nereden Nereye filmi oyuncu kadrosunda Sarp Levendoğlu, İnan Ulaş Torun, Yosi Mizrahi, Hakan Bilgin, Aslı Mavitan Balkaş ve Özge Ünlütezcan yer alıyor.