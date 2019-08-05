Nadide Hayat filmi konusu nedir, nerede çekildi? Nadide Hayat oyuncuları kimler?

Nadide Hayat nerede çekildi? Dizilerin tatile girmesi nedeniyle yaz akşamları yayınlanan filmler izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Nadide Hayat filmi de bu akşam Fox Tv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Yetkin Dikinciler gibi isimler yer alıyor. İşte Nadide Hayat filmi konusu ve oyuncuları

NADİDE HAYAT FİLMİ KONUSU

Nadide Hanım, 30 yıllık hayat arkadaşını ani biçimde kaybedince, hayat karşısında ne istediğinin boşluğunu yaşar. Bir dönem kendisine hobiler edinmeye çalışsa da, hepsi birer geçici heves olarak kalır. Dikiş kursundan, koroya; gezilerden kabul günlerine hiçbir aktivitede aradığı mutluluğu bulayan Nadide Hanım, gazetede gördüğü bir haberle kendisini önce okul sıralarında, ardından mavi sulara kendini atar. Bir grup genç ve gizemli bir kaptan ile "yeni bir başlangıca" yelken açar!

Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği Nadide Hayat'ın başrolünde Demet Akbağ yer alırken kadroda kendisine Yetkin Dikinciler, Efecan Şenolsun, Gizem Erdem Ümit Erlim, Sadi Celil Cengiz, Sevil Akı isimleri eşlik ediyor.

NADİDE HAYAT FİLMİ OYUNCULARI

Demet Akbağ

Sevil Akı

Efecan Şenolsun

Yetkin Dikinciler

Ümit Erlim

Irmak Örnek

Gizem Erdem

Sadi Celil Cengiz

NADİDE HAYAT FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Nadide Hayat filmininin çekimleri İstanbul Üniversitesi ve Muğla'da gerçekleştirildi.