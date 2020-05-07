'Mustafa Karataş'la İftar Saati' Ramazan ayı boyunca ekranlarda
Gönüllerin sohbete, ruhların ibadete doyacağı Ramazan ayının tüm maneviyatı Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın sunumuyla İftar Saati'nde ekrana taşınıyor.
İslamiyet’i doyasıya yaşamak isteyenlerin adresi İftar Saati, birlik ve beraberliğin önemini, Allah’ın emirlerini, Müslümanların öncüsü Hz. Muhammed’in öğütlerini canlı yayında izleyiciye aktarıyor. Son günlerde tüm dünyayı etkisi altına alan virüs salgını sürecinde evde ibadetini gerçekleştirmeye çalışanlara destek olmayı hedefleyen İftar Saati, kalpleri buluşturacak.