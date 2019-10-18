Müslüm filmi nerede çekildi? İşte Müslüm filminin çekildiği yer

Müslüm filmi nerede çekildi? Arabesk müziğinin en büyük ismi olan Müslüm Gürses’in hayatını anlatan ‘Müslüm’ filmi izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Can Ulkay ve Ketche’nin paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can gibi isimler yer alıyor. Filmi izleyen bireyler filmin hangi il ve ilçelerde çekildiğini merak ediyor. Haberimiz içerisinden Müslüm filminin çekildiği yerleri öğrenebilirsiniz

MÜSLÜM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Müslüm filmi çekimleri çeşitli illerde gerçekleştirilmiştir. Filmin ilk sahnesi Müslüm Gürses’in doğdu yer yani “Halfeti” de çekilirken diğer sahneleri ise Adana ve İstanbul da çekilmiştir. Müslüm Gürses’in hayatından geçen her şehir, hiç atlanmadan filmde yer alınmasına dikkat edilmiş. Filmin yapımcısı Uslu film hakkında: “Biz bütün filmi gerçek mekanlarında çekmeye gayret gösteriyoruz. Filmi gerçek mekanında çektiğin zaman karakterin bilmediğin bir sürü yönünü öğreniyorsun” açıklamasını yaptı.

MÜSLÜM FİLMİ KONUSU

Müslüm, arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses'in hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Unutulmaz ses sanatçısının iniş ve çıkışlarla dolu yaşamının anlatıldığı filmde, Müslüm Gürses’in milyonları etkileyen müziğine, çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanda yaşamına etki eden kişilere, çok sevdiğini her fırsatta dile getirdiği eşi Muhterem Nur’a odaklanılıyor. Timuçin Esen’in Müslüm Gürses’i canlandırdığı filmde, Muhterem Nur'a Zerrin Tekindor, Müslüm Gürses'in babasına ise Turgut Tunçalp hayat veriyor. Yönetmenliğini, Türkiye'nin geçen yılki Oscar yarışı için aday adayı olarak gönderdiği Ayla'nın yönetmeni Can Ulkay ve "Romantik Komedi" filminden 8 yıl sonra tekrar yönetmen koltuğuna oturan Ketche’nin (Hakan Kırvavaç) üstlendiği filmin senaryosunu Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi kaleme alıyor.