Murat Boz ve Burak Özçivit'li Kardeşim Benim filmi konusu ne? Kardeşim Benim nerede çekildi?

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ve Murat Boz’un başrollerini paylaştığı Kardeşim Benim filmi bu akşam seyirci ile buluşuyor. Kardeşim Benim filminin konusu ve nerede çekildiği de merak konusu olmuş durumda. Star Tv ekranlarında saat 20:00’da başlayacak Kardeşim Benim filmi, izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak. Filmde, yıllar boyunca görüşmeyen iki kardeşin, babalarının ölümünün ardından yeniden kesişen hayatları ele alınıyor. İşte filmin konusu

KARDEŞİM BENİM KONUSU

Sakin ve gizemli bir karaktere sahip olan Hakan, 30 yaşında alternatif müzik yapan ünlü bir sanatçıdır. Magazinden uzak bir hayat sürmeye çalışsa da kardeşi Ozan ile olan küslükleri magazinin ilgisini çeker. Ozan ise 28 yaşında ünlü bir pop yıldızıdır. Abisinin aksine neşeli, esprili, konuşkan ve sosyal biridir. Araları yıllardır düzelmeyen iki kardeş uzun zamandır bir araya gelmemiş, hatta babalarının hastalığında dahi farklı zamanlarda ziyaretine gitmişlerdir. Bu soğukluğun nedeni ise çocukluk yıllarına kadar uzanmaktadır.

Annlerini küçük yaşta kaybeden iki kardeşin babaları Erkan düğün şarkılığı ile geçimini sağlamaktadır. Üçü kasaba kasaba düğünlerde dolaşmış, küçüklüklerini resmen göçebe bir şekilde sürdürmüşlerdir. Bu dönemde babası küçük kardeş Ozan’ın tüm sorumluluğunu, abisi Hakan'a devreder. Abi Hakan bu yüzden erken olgunlaşır. Ozan ise Hakan’ın içinde kalan çocukluğu doya doya yaşamıştır. Bu ikili durum abi kardeş ilişkisini zamanla zedeler...

Babalarının cenazesi iki kardeşi yıllar sonra bir araya getiren yegane şeydir. Her ikisi de son görevlerini yerine getirip bir an önce kendi hayatlarına geri dönmeyi planlarken, geride kalan vasiyet her şeyi değiştirecektir.

Filmin başrollerde Murat Boz, Burak Özçivit, Aslı Enver yer alıyor.

KARDEŞİM BENİM NEREDE ÇEKİLDİ?

Kardeşim Benim filmi çekimleri Assos, İzmir ve İstanbul’da yapılmıştır.

KARDEŞİM BENİM OYUNCULARI

Burak Özçivit

Murat Boz

Aslı Enver

Burak Satıbol

Ferdi Sancar

Gözde Mutluer

Nazan Kesal

Ahmet Gülhan