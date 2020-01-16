Mumya filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Fantastik film sevenler ekran başına!
Başrollerini Tom Cruise ve Sofia Boutella’nın paylaştığı Mumya filmi 16 Ocak Perşembe akşamı izleyiciyle buluşuyor. Alex Kurtzman yönetmenliğinde 2017 yılında vizyona giren film fantastik ve korku öğeleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Peki, Mumya filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte oyuncu kadrosu…
16 Ocak Perşembe günü Star Tv ekranlarında yayınlanan Mumya filmi konusu ve oyuncuları ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis, Russel Crowe gibi isimlerin yer aldığı Mumya filmi yönetmen koltuğunda Amerikalı yönetmen Alex Kurtzman oturuyor. Acımasız bir çölün derinliklerindeki bir lahitte güvenli bir şekilde gömülü olduğu düşünülen, hayatı haksız bir şekilde elinden alınmış antik prenses günümüze uyanır ve yüzyıldır büyüyen kötülüklerini ve insanlığa meydan okuyan dehşetini de yanında getirir. İşte Mumya filmi konusu ve oyuncuları…
MUMYA FİLMİ KONUSU NE?
Sıkıca mühürlenmiş olan antik bir mezar yüzyıllardır unutulmuş bir çölde yatmaktadır. Ancak askeri bir operasyon sonucu keşfedilir ve açılır. Zamansız bir şekilde hayatı elinden alınan antik kraliçenin ruhu da uyanmış olur. Yüzyıllar boyunca büyüyen öfkesiyle günümüze uyanan kraliçe insanlığa boyun eğdirmeye ve kendisine yapılanları ödetmeye kararlıdır.
MUMYA FİLMİ OYUNCULARI
Tom Cruise Rolü : Nick Morton
Sofia Boutella Rolü : Ahmanet
Annabelle Wallis Rolü : Jenny Halsey
Russell Crowe Rolü : Henry Jekyll
Jake Johnson (XVI) Rolü : Chris Vail
Courtney B. Vance Rolü : Colonel Greenway
Marwan Kenzari Rolü : Malik
Stephen Thompson Rolü : First Man