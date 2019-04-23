Müge Anlı bugün neler oldu? Müge Anlı son bölümde neler yaşandı?

Müge Anlı’nın son bölümünde olanlar merak edilen konuların başında yer alıyor. Müge Anlı’da Büyükşen çiftinin cinayetinde artık sona gelindi. Uğur ve Betül uzun süre suçlanırken barut testinin de sonuçları geldi. Uğur’un elinde ve yüzünde swap izinin çıkması, kendisine olan şüpheleri arttırdı. Dikkatler Uğur’un üzerine çevrilmiş olsa da yayına bağlanan eski muhtarın yaptığı açıklamaların ardından Büşra da şüpheliler arasında yer aldı. Müge Anlı’nın son bölümünde olanlar ve daha fazlası haberimizin detaylarında…

ESKİ MUHTARDAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Son bölümde köyden ifade veren bazı isimlerin çarpıcı iddiaları gündeme geldi. Özellikle bu olayla ilgili Uğur ve Betül uzun zamandan bu yana suçlanmasına değinen Müge Anlı, Aslında Uğur’un kötü bir insan olduğu için suçlu olmadığını ancak uzun zamandan beri ailesi ile Mehir yüzünden sorun yaşadığı için bütün okların onlara döndüğünü söyledi.

Yaşanan vahşi cinayetin ardından Büyükşen çiftinin evine giren Köyün eski muhtarı çok önemli açıklamalar yaptı. Olayın olduğu gün eve girdiklerinde ilk gördüğün şeyin Metin Büyükşen’in yerinden bir milim bile oynamamış olduğunu elimde yastıkla oturur şekilde öldürüldüğünü söyleyen eski muhtar, hanımının da çok az kıpırdadığını söyledi. Hastaneye gittiklerinde Büşra’nın “babam zaten sivri zekalıydı” dedikten sonra sinirlendiğini söyleyen muhtar, bu olayın ardından dışarıya çıktığını ve azasının Büşra’nın yanında kaldığını dile getirdi. Büşra’nın hastanede ilk olarak Mehir, konusunu gündeme getirmesini soran Müge Anlı, cinayetin ardından onun da ilk olarak bu konuyu düşündüğünü ancak daha sonrasında ifadelerini değiştirdiğini söyledi.

MUHTAR VE BÜŞRA CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİ

Büşra eski muhtarın kendisi hakkında gündeme getirdiği iddiaların asılsız olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine muhtarla canlı bağlantı gerçekleştirildi. Muhtar ise kendisinin doğruyu söylediğini de başkalarından duyduğu ne anlattığını ancak Büşra’nın bu konuda çelişkili ifadeler verdiğini öne sürdü. Bunun üzerine Müge Anlı ve programda bulunan diğer katılımcılar Büşra’ya, Kimi neden korumaya çalıştığını sordu. Ancak Büşra’dan bu konuda da kesin bir yanıt gelmedi.

UĞUR VE BÜŞRA OLAY GECESİ NEDEN ÇOK SAKİNDİ

Görgü tanıklarının tamamı olay gecesinde Uğur ve Büşra’nın oldukça sakin olduğunu hatta Uğur’un bir damla gözyaşı bile dönmediğini iddia etti. Uğur ve Büşra ise bu konuyu o anda Şokta olduklarını söyleyerek geçiştirdi. Yayında gündeme gelen diğer bir konu ise Uğur ve Büşra da swap izinin nasıl çıktığı oldu. Özellikle Uğur’un elinde ve yüzünde swap izi çıkmasının ciddi bir şüphe olduğu konuşuldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert 22 Nisan 2019 canlı yayınında Betül ve uğurda swap çıkmasına rağmen neden tutuklanmadıkları merak konusu oldu.

BETÜL VE UĞUR CENAZEYE HİÇ BAKMADI

Müge Anlı 22 Nisan 2019 yeni bölümde ismini vermek istemeyen bir izleyici telefonla canlı yayına bağlandı. Ailenin bir yakının olduğunu söyleyen izleyecek cenaze gününde Uğur ve Büşra’nın çok ilgisiz olduğunu Hatta cenazelere bakmadıklarını iddia etti. İsmini vermek istemeyen izleyici Büşra’nın annesini baktığını ve daha sonra “Allah belanızı versin ne istediniz annemden” dediğini, ancak hiç bir şekilde babası ile ilgili bir şey söylememesinin dikkatini çektiğini söyledi. Ayrıca olay gecesi Betül’ün de babası tarafından uyarıldığı ve konuşmaması yönünde telkinde bulunduğunu öne sürüldü. Betül ise her zaman olduğu gibi bu iddiaları da yalanladı.

GÜLŞEN KAPKAÇ OLAYI

Daha önce 3 evlilik gerçekleştiren İbrahim Bey'in eski eşlerine yaptıkları ortaya çıktıkça stüdyoda yaşanan şok etkisi daha da arttı.

Gülşen Kapkaç'ı öldürdüğü düşünülen İbrahim Bey'in, Gülşen Kapkaç hakkında söyledikleri şok etkisi yarattı...

"O BİR HAYAT KADINI"

Gülşen Kapkaç ile defalarca telefonda neden konuştuğunu soran Müge Anlı'ya yanıt veren İbrahim Bey, "Gülşen Kapkaç bir hayat kadını. Onunla birkaç defa para karşılığı cinsel ilişkiye girdim." dedi.

İbrahim Bey'in Gülşen Kapkaç hakkında söyledikleri Müge Anlı ve stüdyodakileri şoke ederken, açıklamaları bununla da bitmedi...

İbrahim Bey, Gülşen Kapkaç'ı öldürdüğü iddialarını reddederken, "Onunla aramda duygusal bir bağ yok, özlemem, merak etmem, yalnızca para karşılığı cinsel ilişki yaşadığım biri." dedi