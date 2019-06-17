Müge Anlı 2019 sezon finali ne zaman? 2019 Müge Anlı sezon finali tarihi

Uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatan, kayıpları bulan ve aileleri kavuşturan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi saat 10:00-13:00 arasında yayınlanıyor. Programın tutkunları "Müge Anlı 2019 sezon finali ne zaman? 2019 Müge Anlı ne zaman bitiyor?" diye merak etmeye başladı. Pek çok dizi ve programın sezon finali yaparak yaz molası vermesi, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının takipçilerinin de kafasında soru işareti oluşturdu.Müge Anlı ATV ekranlarında yayınlanan 10 Haziran Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında sezon finali tarihini açıkladı. Müge Anlı 2019 sezon finaline 21 Haziran tarihinde girecek.

MÜGE ANLI KİMDİR?

2008 yılından bu yana yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusudur. Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 46 yaşındadır. Sevilen gazeteci Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Lisansüstü eğitimini Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yaparak tamamlamıştır.

Müge Anlı, Televizyon kariyerine magazin dalında giriş yapmıştır. İlk yapımına Kanal D ekranlarında başlamış, magazin camiasının bilindik ismi Şenay Düdek ile birlikte Dobra Dobra programını yapmıştır. Sadece magazin üzerine kurulu olan ve sevilerek izlenen programda magazin camiasının önemli isimlerini ağırlayan Anlı, beğeni toplayan programın ikinci sezonunu Pakize Suda ile birlikte yapmıştır.Dobra Dobra programı ile birlikte edindiği sunuculuk tecrübesini farklı alanlara taşımak isteyen güzel sunucu, Atv ekranında tek başına üstlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programını hayata geçirmiştir.

Hukuk konusundaki bilgi ve tecrübesini de kullanan Anlı, programında yakınlarını arayan insanları ve faili meçhul cinayetleri konu olarak ele aldı. Birçok cinayeti programı aracılığıyla aydınlatmayı başaran güzel sunucu, bu programa gündüz kuşağında devam etmektedir.

Bunların dışında 2010 yılında 'Film Gibi' ve Müge Anlı ile Mektubunuz var programlarını da hayata geçirmiştir.ATV'de yayınlanan programındaki dobra konuşmaları ile dikkat çekmektedir.