Mucize Doktor tekrarı ne zaman? Mucize Doktor son bölüm izleme linki

Mucize Doktor 13. yeni bölümü bu hafta Perşembe günü FOX TV ekranlarında yayınlandı. Reyting rekorları kıran diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyen Mucize Doktor hayranları tekrar bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Sevilen dizi Mucize Doktor tekrarı ne zaman? merak ediliyor. Mucize Doktor tekrar yayınının yapılacağı gün ve Mucize Doktor son bölüm izleme linki haberimizde..

MUCİZE DOKTOR 14. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN.



MUCİZE DOKTOR TEKRARI NE ZAMAN?

FOX Tv, yayın akışını haftalık yayınlıyor. Kanalın haftalık yayın akışı programına göre, Mucize Doktor dizisinin tekrar bu hafta Pazar günü saat 11:15'te yayınlanacak.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ



MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Yavaş yavaş ilerleme kaydeden Ali’nin önünde şimdi büyük bir engel vardır; Adil’in de desteklemesiyle Ali sonunda birine dokunmaya karar vermiştir. Ama bu iş kesinlikle göründüğü kadar kolay değildir. Diğer tarafta Ferman’la ilgili hayal kırıklığına uğrayan Beliz bir yolculuğa çıkar. Ferman bakımını üstlendiği vakayı fazlasıyla kişiselleştirir ve Ali’yle tam bir çıkmaza girerler. Vakayı devretmeye bile kalkan Ferman hem kişisel hem profesyonel hayatında köşeye sıkıştıkça sıkışır. Bir takım hasta yakınlarının öfkesi Ali’yi hedef bulur. Ve sonunda sırlar açığa çıkar.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ OYUNCULARI

TANE ÖLMEZ (ALİ)

ONUR TUNA (FERMAN)

SİNEM ÜNSAL (NAZLI)

REHA ÖZCAN (ADİL)

MURAT AYGEN (TANJU)

HAZAL TÜRESAN (BELİZ)

ÖZGE ÖZDER (KIVILCIM)

BİHTER DİNÇEL (SELVİ)

HAYAL KÖSEOĞLU (AÇELYA)

FIRAT ALTUNMEŞE (DEMİR)

KORHAN ERDURAN (GÜNEŞ)