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  3. Mucize Doktor son bölüm izle! Mucize Doktor 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mucize Doktor son bölüm izle! Mucize Doktor 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mucize Doktor son bölüm izle! Mucize Doktor 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı"

Mucize Doktor 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı dizinin hayranları tarafından aratılmaya başladı. Fox Tv’nin sevilen dizisi Perşembe günlerine damgasını vurmaya devam ediyor. Reyting rekorları kıran Mucize Doktor başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan yer alıyor. Son bölümde Ali Tümör hastası bir kız ile ilgileniyor. Fakat Ali bu kızın kanser olmadığını düşünür ve kızın hayatını kurtarmak için mücadele verir. İşte Mucize Doktor 5. son bölüm özeti ve izleme linki

Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı 10 Ekim Perşembe günü yayınlanan 5. bölümün ardından aratılmaya başladı. Ekranların fenomen dizisi Mucize Doktor yayınlandığı ilk günden beri büyük beğeni topladı ve reyting sıralamasında da üst sıralardaki yerini aldı. Son bölümde Ferman gizemli bir yolculuğa çıkar. Onun yokluğunu fırsat bilen Tanju asistanları hizaya sokma kararı alır ve Ali’ye ilk kendi vakasını verir. Vaka, Ali için kişisel bir boyut taşır. Peki, Mucize Doktor 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı…

MUCİZE DOKTOR 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mücize doktor yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.  

MUCİZE DOKTOR 5. BÖLÜM ÖZETİ

Ferman gizemli bir yolculuğa çıkar. Onun yokluğunu fırsat bilen Tanju asistanları hizaya sokma kararı alır ve Ali’ye ilk kendi vakasını verir. Vaka, Ali için kişisel bir boyut taşır. Bu vaka uğruna Ali tekrar başını belaya sokmayı göze alır. Öte yandan hastaneye yayılan bir dedikodu, Nazlı'nın umutlarını yeşertecektir.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ KONUSU

Dağlık bir köyde hayata gözlerini açan Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesi Muzice Doktor dizisine konu olacaktır. Küçüklüğünde içine kapanık bir çocukluk geçirecek olan Ali, güçlü zekası ile tıp fakültesini birincilik ile bitirecektir. Ardından İstanbul’da bir hastanede asistan olarak çalışmaya başlayacaktır. Ali otizm ve savant sendromlu olduğundan kimseye bahsetmemiştir. Ali çevresindeki arkadaşlarından bu hastalıklarını gizlemeye çalışacaktır.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ OYUNCULARI

TANE ÖLMEZ (ALİ)

ONUR TUNA (FERMAN)

SİNEM ÜNSAL (NAZLI)

REHA ÖZCAN (ADİL)

MURAT AYGEN (TANJU)

HAZAL TÜRESAN (BELİZ)

ÖZGE ÖZDER (KIVILCIM)

BİHTER DİNÇEL (SELVİ)

HAYAL KÖSEOĞLU (AÇELYA)

FIRAT ALTUNMEŞE (DEMİR)

KORHAN ERDURAN (GÜNEŞ)

 

 

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