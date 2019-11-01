Mucize Doktor 9.bölüm fragmanı yayında! Mucize Doktor 8.son bölüm izleme linki haberimizde

Ekranların sevilen dizisi Mucize Doktor her bölümüyle izleyenlerine keyif dolu dakikalar yaşatıyor. Dizinin hayranları ‘Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?’ sorusunu aratıyor. Perşembe akşamları yayınlanan dizi yayınlandığı ilk günden itibaren konusu ve oyuncu kadrosu nedeniyle büyük beğeni topladı. Otizmli ve savant sendromlu bir genin doktor olma hikayesini anlatan reyting sıralamasında da üst sıralarda yer alıyor. Haberimiz içerisinden Mucize Doktor 8. son bölüm özeti ve izleme linkine ulaşabilirsiniz

MUCİZE DOKTOR 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MUCİZE DOKTOR 8. SON BÖLÜM BÖLÜM ÖZETİ

Ali, markete gider ve çok kötü bir olay yaşar. Silahlı hırsızlar marketi soyar ve Ali o sırada oradadır. Bu olay karşısında çok derin ve karmaşık duygular yaşayan Ali’nin psikolojisi altüst olur. Oysa tecrübe etmesi gereken yeni duygular vardır. Nazlı ona farkında olmadan yardım eder ama onun da başında büyük bir dert vardır; Tanju'nun gözetiminde, bir saldırganı tedavi etmek zorundadır. Bunu yaparken geçmişiyle yüzleşir. Günün sonunda, hastanede bir kez daha kozlar paylaşılacaktır.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ KONUSU

Dağlık bir köyde hayata gözlerini açan Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesi Muzice Doktor dizisine konu olacaktır. Küçüklüğünde içine kapanık bir çocukluk geçirecek olan Ali, güçlü zekası ile tıp fakültesini birincilik ile bitirecektir. Ardından İstanbul’da bir hastanede asistan olarak çalışmaya başlayacaktır. Ali otizm ve savant sendromlu olduğundan kimseye bahsetmemiştir. Ali çevresindeki arkadaşlarından bu hastalıklarını gizlemeye çalışacaktır.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ OYUNCULARI

TANE ÖLMEZ (ALİ)

ONUR TUNA (FERMAN)

SİNEM ÜNSAL (NAZLI)

REHA ÖZCAN (ADİL)

MURAT AYGEN (TANJU)

HAZAL TÜRESAN (BELİZ)

ÖZGE ÖZDER (KIVILCIM)

BİHTER DİNÇEL (SELVİ)

HAYAL KÖSEOĞLU (AÇELYA)

FIRAT ALTUNMEŞE (DEMİR)

KORHAN ERDURAN (GÜNEŞ)