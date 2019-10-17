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  3. Mucize Doktor 6. son bölüm izleme linki! Mucize Doktor 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mucize Doktor 6. son bölüm izleme linki! Mucize Doktor 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mucize Doktor 6. son bölüm izleme linki! Mucize Doktor 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı"

Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fox Tv’nin sevilen dizisi Mucize doktor yeni bölüm fragmanı dizinin hayranları tarafından merak edilip aratılıyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren gerek konusu, gerekse oyuncuları ile büyük beğeni toplayan dizi reyting rekorları kırıyor. Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesini anlatan dizi, her bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Haberimiz içerisinden Mucize Doktor son bölüm özetine ulaşabilirsiniz

Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı son bölüm biter bitmez aratılmaya başladı. Başrollerini Taner Ölmez, Onur Tuna ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı Mucize Doktor dizisi Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi oldu. Son bölümde Koltuğunun sallandığını hisseden Tanju bütün ekibe ceza verir ve herkes acil nöbetine kalır. Bir zincirleme trafik kazası, acili kaosa boğunca her asistan kendi vakasını üstlenmek zorunda kalır. Peki, Mucize Doktor 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı…

MUCİZE DOKTOR 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mücize doktor yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.  

MUCİZE DOKTOR 6. BÖLÜM ÖZETİ

Koltuğunun sallandığını hisseden Tanju bütün ekibe ceza verir ve herkes acil nöbetine kalır. Bir zincirleme trafik kazası, acili kaosa boğunca her asistan kendi vakasını üstlenmek zorunda kalır. Demir köşeye sıkıştıkça sıkışır. Ferman ise hastanede çıkan dedikoduların önünü almaya çalışır. Ali, bütün bu koşturmacanın sonunda, kendisiyle ilgili yeni bir şey öğrenir.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ KONUSU

Dağlık bir köyde hayata gözlerini açan Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesi Muzice Doktor dizisine konu olacaktır. Küçüklüğünde içine kapanık bir çocukluk geçirecek olan Ali, güçlü zekası ile tıp fakültesini birincilik ile bitirecektir. Ardından İstanbul’da bir hastanede asistan olarak çalışmaya başlayacaktır. Ali otizm ve savant sendromlu olduğundan kimseye bahsetmemiştir. Ali çevresindeki arkadaşlarından bu hastalıklarını gizlemeye çalışacaktır.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ OYUNCULARI

TANE ÖLMEZ (ALİ)

ONUR TUNA (FERMAN)

SİNEM ÜNSAL (NAZLI)

REHA ÖZCAN (ADİL)

MURAT AYGEN (TANJU)

HAZAL TÜRESAN (BELİZ)

ÖZGE ÖZDER (KIVILCIM)

BİHTER DİNÇEL (SELVİ)

HAYAL KÖSEOĞLU (AÇELYA)

FIRAT ALTUNMEŞE (DEMİR)

KORHAN ERDURAN (GÜNEŞ)

 

 

 

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