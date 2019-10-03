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  3. Mucize Doktor 4. son bölüm izle! Mucize Doktor 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mucize Doktor 4. son bölüm izle! Mucize Doktor 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mucize Doktor 4. son bölüm izle! Mucize Doktor 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı"

Mucize Doktor 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mücize Doktor yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti dizinin hayranları tarafından aratılmaya başladı. Fox Tv’de yayınlanan dizi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta reyting sıralamasında ilk sırada yer alan Mucize Doktor, izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Son bölümde Ali ve Nazlı karaciğer nakli için başka bir şehre gidiyor. İşte Mucize Doktor son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı

Mucize Doktor yeni bölüm fragmanını izlemek isteyen bireyler arama motoru üzerinde aramaya başladı. Perşembe günlerinin reyting rekortmeni Mucize Doktor, yayınlanan her bölümüyle izleyenlere keyif dolu anlar yaşatıyor. Fox Tv ekranlarında yayınlanan dizinin başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan gibi isimler yer alıyor. Başka bir şehre karaciğer nakli için giden Nazlı ve Ali’nin başına gelenler yolculuğu çileye dönüştürecektir. Peki, Mucize Doktor 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı…

MUCİZE DOKTOR 4. BÖLÜM ÖZETİ

Ali ve Nazlı bir karaciğer nakli operasyonu için başka bir hastaneye donör organı almaya giderler. Ancak yolculuk hiç Nazlı’nın beklediği gibi başlamaz ve süratle felakete dönüşür. Hastanede Beliz, nüfuzlu bir hastanın ameliyatını garanti altına almak için Ferman’ı Tanju’nun ameliyatına sokmaya çalışır. Bütün üst kademe birbirine girer ve Açelya’nın kıskançlık krizi sonunda Ali’ye patlar.  

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MUCİZE DOKTOR 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mücize doktor yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.  

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ KONUSU

Dağlık bir köyde hayata gözlerini açan Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesi Muzice Doktor dizisine konu olacaktır. Küçüklüğünde içine kapanık bir çocukluk geçirecek olan Ali, güçlü zekası ile tıp fakültesini birincilik ile bitirecektir. Ardından İstanbul’da bir hastanede asistan olarak çalışmaya başlayacaktır. Ali otizm ve savant sendromlu olduğundan kimseye bahsetmemiştir. Ali çevresindeki arkadaşlarından bu hastalıklarını gizlemeye çalışacaktır.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ OYUNCULARI

TANE ÖLMEZ (ALİ)

ONUR TUNA (FERMAN)

SİNEM ÜNSAL (NAZLI)

REHA ÖZCAN (ADİL)

MURAT AYGEN (TANJU)

HAZAL TÜRESAN (BELİZ)

ÖZGE ÖZDER (KIVILCIM)

BİHTER DİNÇEL (SELVİ)

HAYAL KÖSEOĞLU (AÇELYA)

FIRAT ALTUNMEŞE (DEMİR)

KORHAN ERDURAN (GÜNEŞ)

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