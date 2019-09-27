Mucize Doktor 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Ali ve Nazlı şehir dışına gidiyor

Mücize Doktor 4. yeni bölüm fragmanı dizinin hayranları tarafından yoğun bir şekilde aratılıyor. Geçtiğimiz günlerde yayın hayatına başlayan ve oldukça beğenilen Mucize Doktor dizisi reyting rekorları kırıyor! Dizinin başrollerini Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan paylaşıyor. Yeni bölüm fragmanında Ali ve Nazlı karaciğer nakli için başka bir şehre gidiyor. İkili yolda büyük zorluklarla karşılaşıyor. Mücize Doktor 4. bölüm fragmanına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

MUCİZE DOKTOR 3. BÖLÜM ÖZETİ

Yonca ve Tarık, iki kişilik hayatlarında sessiz sakin yaşarken, kendilerini babaanneli, yengeli, amcalı, bol kardeşli Ar ailesinin ortasında bulurlar. Tarık 5 yaşından beri özlemini çektiği geniş aileye komşu evlat olurken, Yonca uğrunda bekar kalacak kadar korktuğu geniş bir aileye komşu gelin oluvermiştir. Ar ailesi ise bambaşka bir trajedi ve gizemle için için kaynamaktadır.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ KONUSU

Dağlık bir köyde hayata gözlerini açan Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesi Muzice Doktor dizisine konu olacaktır. Küçüklüğünde içine kapanık bir çocukluk geçirecek olan Ali, güçlü zekası ile tıp fakültesini birincilik ile bitirecektir. Ardından İstanbul’da bir hastanede asistan olarak çalışmaya başlayacaktır. Ali otizm ve savant sendromlu olduğundan kimseye bahsetmemiştir. Ali çevresindeki arkadaşlarından bu hastalıklarını gizlemeye çalışacaktır.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ OYUNCULARI

TANE ÖLMEZ (ALİ)

ONUR TUNA (FERMAN)

SİNEM ÜNSAL (NAZLI)

REHA ÖZCAN (ADİL)

MURAT AYGEN (TANJU)

HAZAL TÜRESAN (BELİZ)

ÖZGE ÖZDER (KIVILCIM)

BİHTER DİNÇEL (SELVİ)

HAYAL KÖSEOĞLU (AÇELYA)

FIRAT ALTUNMEŞE (DEMİR)

KORHAN ERDURAN (GÜNEŞ)