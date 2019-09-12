Mucize Doktor 1. bölümünde neler oldu? İşte Mücize Doktor dizisi oyuncuları ve konusu

Mucize Doktor 1. bölümünde neler oldu? Mucize Doktor 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fox Tv ekranlarında 12 Eylül Perşembe akşamı yayın hayatına giren Mucize Doktor dizisi konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlandı. Başrollerini Taner Ölmez, Onur Tuna ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı dizinin yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan otururken yapımcılığı Faruk Bayhan üstleniyor. Mucize Doktor 1. bölüm özetine haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

MUCİZE DOKTOR 1. BÖLÜM ÖZETİ

Yonca ve Tarık, iki kişilik hayatlarında sessiz sakin yaşarken, kendilerini babaanneli, yengeli, amcalı, bol kardeşli Ar ailesinin ortasında bulurlar. Tarık 5 yaşından beri özlemini çektiği geniş aileye komşu evlat olurken, Yonca uğrunda bekar kalacak kadar korktuğu geniş bir aileye komşu gelin oluvermiştir. Ar ailesi ise bambaşka bir trajedi ve gizemle için için kaynamaktadır.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ KONUSU

Dağlık bir köyde hayata gözlerini açan Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesi Muzice Doktor dizisine konu olacaktır. Küçüklüğünde içine kapanık bir çocukluk geçirecek olan Ali, güçlü zekası ile tıp fakültesini birincilik ile bitirecektir. Ardından İstanbul’da bir hastanede asistan olarak çalışmaya başlayacaktır. Ali otizm ve savant sendromlu olduğundan kimseye bahsetmemiştir. Ali çevresindeki arkadaşlarından bu hastalıklarını gizlemeye çalışacaktır.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ OYUNCULARI

TANER ÖLMEZ (ALİ)

ONUR TUNA (FERMAN)

SİNEM ÜNSAL (NAZLI)

REHA ÖZCAN (ADİL)

MURAT AYGEN (TANJU)

HAZAL TÜRESAN (BELİZ)

ÖZGE ÖZDER (KIVILCIM)

BİHTER DİNÇEL (SELVİ)

HAYAL KÖSEOĞLU (AÇELYA)

FIRAT ALTUNMEŞE (DEMİR)

KORHAN ERDURAN (GÜNEŞ)