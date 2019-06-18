Moskovanın şifresi: Temel konusu ne? Moskovanın şifresi: Temel filmi oyuncuları kimler?

Moskova’nın şifresi: Temel filmi komedi sevenler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Moskova’nın şifresi: Temel konusu ne? Temel, ilk film olan Sümela Manastırı’ndaki şifreyi çözerek hazineye ulaşmış ve aşık olduğu kadına kavuşmuştur; ya da kendisi bu şekilde sanmaktadır. Aslında Rus mafyası Korkunç İvan’ın adamları yanlışlıkla Türk mafyasıyla çatışmış ve karşılıklı olarak birbirlerini öldürmüşlerdir. Bu akşam Show Tv’de yayınlanacak Moskova’nın şifresi: Temel filmi oyuncuları kimler? İşe detaylar

MOSKOVA’NIN ŞİFRESİ: TEMEL KONUSU

Temel, Sümela Manastırı’ndaki şifreyi çözüp, hazineyi bulmuş ve sevdiği kadına kavuşmuştur. Tabii, Temel böyle zannetmektedir. Gerçekte, belalı Rus mafyası Korkunç İvan’ın adamları bir değiş tokuş sırasında, Temel’in yol açtığı bir yanlış anlama sonucu Türk mafyasıyla çatışmış, birbirlerini öldürmüş ve o sırada Temel kazdığı çukurdan çıkan Rus mafyasına ait altınları, Sümela’nın hazinesi zannederek almıştır. Altınlarına el konulan ve adamları öldürülen Rus mafyasının lideri Korkunç İvan çıldırmıştır. Korkunç İvan, en acımasız adamı Abromoviç’i, Temel’i öldürmesi için Trabzon’a yollamasıyla başlar. Temel bütün bu silâhlı saldırılardan bazen saflığı ve şansının, bazen arkadaşlarının yardımları sayesinde kurtulur; bir süre sonra peşinde birilerinin dolandığını hisseder ve Abromoviç’i yakalayıp hesap sormak için arkadaşı Turgay’la birlikte Moskova’ya gider. Fakat yakalanırlar. Temel’in Moskova’da olduğunu öğrenen karısı Zuhal, onun bir kadın için orada olduğunu düşünerek Rusya’ya gider. Temel’i öldürmeyi düşünen Zuhal onu Rus mafyasının elinden kurtarır. Yolları Trabzon havaalanında ayrılır. Zuhal, annesinin evine giderken Temel boynu bükük kalakalır. Temel sevdiği kadına tam ulaşmışken yine kaybetmek üzeredir. Peki “Moskova’nın Şifresi” iki aşığın kavuşmasına yardımcı olacak mıdır?

MOSKOVA’NIN ŞİFRESİ: TEMEL OYUNCULARI

Altan Erkekli Rolü : Necati

Alper Kul Rolü : Temel

Ruhi Sarı Rolü : Turgay

Aslıhan Güner Rolü : Zuhal

Salih Kalyon Rolü : İmam Necati

Ayşegül Günay Rolü : Şehriye

İsmail Hakkı Ürün Rolü : Abramoviç

Çetin Altay Rolü : Sinan