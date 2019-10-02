Miss Turkey 2019 Melike Kanbur kimdir? Melike Kanbur kaç yaşında?

Melike Kanburboy’un boyu, yaşı ve eğitimi araştırılıyor. Miss Turkey Melike Kanburboy kimdir, kaç yaşında? Türkiye güzelinin seçileceği yarışma için nefesler tutuldu. Miss Turkey 2019 Güzellik Yarışması 02 Ekim 2019 Çarşamba günü yapılacak. 20 finalist arasından bir isim birinci olacak. Haberimiz içerisinden Melike Kanbur ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

MELİKE KANBUR KİMDİR?

Melike Kanbur, Miss Turkey'de 3 numarada yer alacak. 23 yaşında olan Melike Kanbur’un boyu 1.78. Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği bölümğ mezunu.

GEÇEN SENE KİM BİRİNCİ OLDU?

Miss Turkey World 2018 güzeli Şevval Şahin olurken, Miss Turkey Universe 2018 Tara Madelein De Vries ve Miss Turkey Supranational 2018 de Roda Irmak Kalkan oldu.