Mirasyedi filmi konusu nedir? Mirasyedi filmi oyuncuları kimler?
Başrolerini Fulya Zenginer, Nevra Serezli, Ekin Mert Daymaz ve Nail Kırmızıgül'ün paylaştığı Mirasyedi filmi 15 Nisan Çarşamba akşamı Fox Tv'de izleyici karşısına çıkıyor. Filmin yönetmenliğini Eray Koçak üstleniyor. Peki, Mirasyedi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
15 Nisan Çarşamba akşamı Fox Tv’de televizyonda ilk kez yayınlanan Mirasyedi filmi konusu ve oyuncularıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yönetmen koltuğunda Eray Koçak’ın oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Nevra Serezli, Nail Kırmızıgül, Ekin Mert Daymaz ve Fulya Zenginer yer alıyor. İşte Mirasyedi filmi konusu...
MİRASYEDİ FİLMİ KONUSU
Mirasyedi filminde, gösterişli bir villada yaşayan mirasyedilerin beş kuruşsuz sefil ve kepaze kalışının eğlenceli ve komik hikayesi işleniyor.
MİRASYEDİ FİLMİ OYUNCULARI
Ekin Mert Daymaz
Fulya Zenginer
Nevra Serezli
Nail Kırmızıgül