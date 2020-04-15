Mirasyedi filmi konusu nedir? Mirasyedi filmi oyuncuları kimler?

15 Nisan Çarşamba akşamı Fox Tv’de televizyonda ilk kez yayınlanan Mirasyedi filmi konusu ve oyuncularıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yönetmen koltuğunda Eray Koçak’ın oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Nevra Serezli, Nail Kırmızıgül, Ekin Mert Daymaz ve Fulya Zenginer yer alıyor. İşte Mirasyedi filmi konusu...



MİRASYEDİ FİLMİ KONUSU

Mirasyedi filminde, gösterişli bir villada yaşayan mirasyedilerin beş kuruşsuz sefil ve kepaze kalışının eğlenceli ve komik hikayesi işleniyor.

MİRASYEDİ FİLMİ OYUNCULARI

Ekin Mert Daymaz

Fulya Zenginer

Nevra Serezli

Nail Kırmızıgül