Merkezi İstihbarat filmi konusu nedir? Merkezi İstihbarat oyuncuları kimdir? İşte fragman!

Merkezi İstihbarat oyuncuları kimdir? sorusu sinemaseverler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle evden çıkamayan vatandaşlar televizyonda ki dizi ve filmleri takip ediyor. Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Merkezi İstihbarat filmi aksiyon komedi türünden izleyicilerin karşısına çıkıyor. Televizyonda ilk kez yayınlanacak olan film konusu da oyuncular kadar merak ediliyor. 2016 yılında çekilen Merkezi İstihbarat hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

MERKEZİ İSTİHBARAT FİLMİ KONUSU NEDİR?

Eski bir dostuyla uzun bir aradan sonra Facebook aracılığıyla yeniden bir araya gelen bir muhasebecinin kendisini uluslarası casusluk dünyasının tam göbeğinde bulmasını konu alan film hem aksiyon meraklılarını hem de gülmek isteyenleri cezbedecek gibi görünüyor. İki arkadaş gençliklerindeki farklılıkları bir kenara bırakarak maceranın içine atılıyor.

Rawson Marshall Thurber’in yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerini Dwayne Johnson ve Kevin Hart paylaşıyor.

MERKEZİ İSTİHBARAT OYUNCULARI KİMDİR?

Orijinal adı : Central Intelligence

Yönetmen : Rawson Marshall Thurber

Yapım Yılı : 2016 - ABD

Türü : Aksiyon Komedi

Oyuncular : Dwayne Johnson, Kevin Hart, Aaron Paul, Amy Ryan, Danielle Nicolet, Jason Bateman, Timothy John Smith, Melissa McCarthy ve Ryan Hansen

MERKEZİ İSTİHBARAT FİLM FRAGMANI