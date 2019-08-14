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  3. Merdiven Baba oyuncuları kimler? Merdiven Baba filmi konusu ne?

Merdiven Baba oyuncuları kimler? Merdiven Baba filmi konusu ne?

Merdiven Baba oyuncuları kimler" Merdiven Baba filmi konusu ne"

Merdiven Baba filmi 14 Ağustos Çarşamba akşamı tv8 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Filmin başrollerinde Esra Dermancıoğlu ve Hacı Ali Konuk yer alıyor. Peki, Merdiven Baba oyuncuları kimler konusu ne?

Yönetmenliğini Hasan Tolga Pulat’ın üstlendiği Merdiven Baba filmi televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Filmin başrollerinde Esra Dermancıoğlu ve Hacı Ali Konuk yer alıyor. 2015 yılında vizyona giren Merdiven Baba filmi dramatik komedi türünde yer alıyor. İzleyenlerine keyifli dakikalar yaşatması beklenen film saat 20:00’da yayınlanıyor. İşte Merdiven Baba konusu ve oyuncuları

MERDİVEN BABA KONUSU

Fazlı’nın hayatı oldukça rutin ve sıradan gitmektedir. En yakın çevresi olan ailesi dahil herkes onu silik bir adam olarak görmektedir. Bir gün bir hurda kamyonet satın alır ve hayatı baştan aşağıya değişir! Çünkü bu sıradan bir kamyonet değildir. Havalimanlarında uçaklara biniş ve inişlerde kullanılan bir merdiven arabayı satın alıp mahalleye getiren Fazlı ile başta herkes yine dalga geçer ama Fazlı'nın 'ezik' hayatı bir gecede tam tersine dönecektir.
Yapımcılığını Mint yapımın üstlendiği komedi türündeki filmin başrollerinde Esra Dermancıoğlu ve Hacı Ali Konuk yer alıyor. Filmin yönetmenliğini Hasan Tolga Pulat üstlenirken senaryo Birol Güven'e ait.

MERDİVEN BABA OYUNCULARI

Esra Dermancıoğlu

Hacı Ali Konuk

Emin Gümüşkaya

Bengü Şen

Derya Beşerler

Duru Ok

Faruk Sofuoğlu

Aşkın Şenol

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