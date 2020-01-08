Merakla bekleniyor! Avatar 2'den 4 yeni görsel

Avatar’ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Avatar 2 dünyasını tasvir eden 4 konsept tasarım yer aldı.

Bu 4 yeni görsel bize hikayeyle ilgili yeni bir şey anlatmıyor. Devam filminin konusuna ilişkin henüz çok az şey biliniyor. Şimdiye dek kesin olan tek şey hikayenin Jake Sully (Sam Worthington) ve Neytiri’nin (Zoe Saldana) çocuklarını da içereceği.

Ancak görsellerden anlıyoruz ki film bizi Pandora’da yeni yerler keşfedeceğimiz bir yolculuğa çıkaracak.

2009’da gösterime giren James Cameron’ın Avatar’ı bir gişe rekortmeni ve büyük bir teknik başarıydı. Film üç Oscar ödülü almış ve Cameron hikayeyi birkaç devam filmiyle sürdürme niyetini açıklamıştı.

Ancak beklenen devam filmleri bir türlü gelmek bilmedi, vizyon tarihleri ertelenip durdu.

Yapılan son açıklamaya göre Avatar 2, Aralık 2021’de, final filmi olarak belirlenmiş 5. filmse 2027’de gösterime girecek.

Oyuncu kadrosunda ilk filmde olduğu gibi Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Giovanni Ribisi ve Sigourney Weaver yer alacak. Seriye yeni katılacak oyuncular arasında Kate Winslet, Michelle Yeoh, Jemaine Clement ve Edie Falco var.

(IndependentTürkçe)