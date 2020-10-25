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25 Ekim 2020 Pazar 00:05 | Son Güncelleme:

Menajerimi Ara'da dengeler değişiyor... Ajanstaki muhbir kim?

Menajerimi Ara'da dengeler değişiyor... Ajanstaki muhbir kim"

Menajerimi Ara dizisinin yeni bölümünde ortalık karışıyor. Ajanstan bir haberin daha sızmasıyla içerideki muhbir yine gerilime neden olur. Feris işiyle ilgili sürpriz bir krizin içine düşerken, Kıraç ise oyuncusu Buse'yi ‘Peri Masalım' kadrosuna sokabilmek için her yolu dener.

Kıraç, gerçekleri açıklayıp Dicle’nin aklanmasını sağlar ancak Beren’le ilgili verdiği karar ajanstaki bütün dengeleri değiştirir. Ajanstan bir haberin daha sızmasıyla içerideki muhbir bir kez daha gerilimlere yol açar. Feris işiyle ilgili sürpriz bir krizin içine düşerken, Kıraç ise oyuncusu Buse’yi ‘Peri Masalım’ kadrosuna sokabilmek için her yolu dener. 

Çınar’la dışarı çıkacağı için heyecanla bekleyen Jülide bir sürprizle karşılaşır. Beren’in yalanından sonra aralarında soğuk rüzgarlar esen Barış ve Dicle her şeyi tatlıya bağlamışken, Emir’in yaptığı hamle Barış’ın duygularının karışmasına neden olur. Dicle’nin büyük sırrını bilen gizemli bir kişi yapacağı hamle ile Dicle’yi çok zor bir durumda bırakır

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