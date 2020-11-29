Menajerimi Ara dizisinde ajans karıştı

Ahsen Eroğlu, Barış Falay, Canan Ergüder ve Fatih Artman'ın oyadığı Star TV'de ekrana gelen Menejerimi ara dizisinden ortalık karıştı.

Bu akşam 20:00'de ekrana gelecek dizide Dicle’nin kovulmasının ardından, Beren’in Berlin Ajans’a geçmesi Ego Ajans’ta bütün dengeleri değiştirir. Feris, Dicle’nin yokluğunda yeni asistanıyla işlerini halletmeye çalışırken, oyuncusu Ozan Dolunay’ın yaşadığı kriz her şeyi daha da karmaşık bir hale getirir. ‘Peri Masalım’ dizisinin takipçileri sürpriz bir istekle ajansı basınca, Çınar farklı bir yol denemek zorunda kalır. Dicle’nin tekrar ajansa dönmesi için harekete geçen Emir ve Barış, hiç beklemedikleri engellerle karşılaşır. Dicle’nin Barış’la ilgili öğrendiği gerçekler ise onu bir kez daha derinden etkiler. Serkan, Ego’nun sürpriz bir oyuncusuna bir adım daha yaklaşırken, tehlikenin farkında olan Kıraç, Serkan’la yüzleşir. Serkan’ın Dicle’yle ilgili büyük hamlesi ise merak konusudur.