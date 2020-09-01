Menajerimi Ara 2. bölüm izle! Menajerimi Ara 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların yen dizisi Menajerimi Ara salı akşamları Star Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan Menajerimi Ara dizisinin yapımcılığını Ay Yapım üstlenirken yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Deniz Can Aktaş gibi isimler yer alıyor. Menajerimi Ara 3. bölüm fragmanı ve 2. bölüm izleme linki haberimizde...



MENAJERİMİ ARA KONUSU NE?

Yetenek ajansı Ego'ya bağlı Kıraç (Barış Falay), Feris (Canan Ergüder), Çınar (Fatih Artman) ve Peride (Ayşenil Şamlıoğlu) adlı dört menajer her gün yönetilmesi zor durumlarla uğraşıyor ve iş vizyonlarını savunuyorlar. Sanatı ve işi ustaca birleştiriyorlar, ancak özel ve profesyonel yaşamları bazen çatışmaya giriyor.

Menajerler ve asistanları, bizi ünlü oyuncuların vahşi dünyasının perde arkasına götürüyorlar; kahkahalar, duygular, entrika, hayal kırıklığı ve gözyaşlarının sürekli çarpıştığı yere. Bu vahşi dünyanın içerisine ilk kez giren Dicle (Ahsen Eroğlu), egosu boylarından da yüksek olan kişiliklere karşı mücadelesine en alttan başlayarak savaşa bende varım diyor.

MENAJERİMİ ARA 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

MENAJERİMİ ARA OYUNCU KADROSU

Kıraç Özdal (Barış Falay)

Feris Dikmen (Canan Ergüder)

Çınar Bilgin (Fatih Artman)

Dicle Ertem (Ahsen Eroğlu)

Barış Havas (Deniz Can Aktaş)

Peride Şener (Ayşenil Şamlıoğlu)

Emrah Ayoğlu (Semi Sırtıkkızıl)

Gülin Yetik (Gamze Karaduman)

Beren Kahraman (Yaprak Medine)

Jülide (Nazlı Senem Ünal)

Bekir (Bedir Bedir)

Leyla (Pınar Ünsal)

Mayda (Aslı Mavitan)

Meral (Buse Sinem İren)

Ece (Duygu Şen)

Aydın (İdeal Beran Kotan)