Mekanik 2 Suikast oyuncuları: Mekanik 2 Suikast filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Mekanik 2 Suikast filmi konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Başrollerini Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones gibi oyuncuların paylaştığı Mekanik 2 Suikast filmi 5 Kasım Salı akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yıllar önce tezgâhlanmış bir patlamayla ölümü kurgulanan Bishop artık bir suikastçı olmaktan uzaklaştığını sanmaktadır. Amacı gözlerden uzak bir emekliliktir. Bir tetikçiye ihtiyaç duyan Crain, suikastçıyı eski günlerine döndürüp ondan son bir kez faydalanmak için elinden geleni yapmakta kararlıdır. İşte Mekanik 2 Suikast filmi konusu ve oyuncuları

MEKANİK 2 SUİKAST KONUSU

Jason Statham, Jessica Alba ve Tommy Lee Jones gibi isimlerin başrollerini paylaştığı, Dennis Gansel’in yönetmen koltuğuna oturduğu aksiyon dolu suç filmi… Dünyanın en tehlikeli kiralık katili Arthur Bishop, kanlı geçmişini geride bırakır. Artık amacı sakin bir hayat sürerek sevdiği kadınla olmaktır. Fakat bir gün korkunç düşmanları hayatının aşkını kaçırır. Şimdi ise Arthur dünyayı dolaşarak üç imkânsız suikast gerçekleştirmek ve hayatının aşkını kurtarmak zorundadır.

MEKANİK 2 SUİKAST OYUNCULARI

Jason Statham Rolü : Arthur Bishop

Jessica Alba Rolü : Gina

Tommy Lee Jones Rolü : Max Adams

Michelle Yeoh Rolü : Mae

Sam Hazeldine Rolü : Riah Crain

John Cenatiempo Rolü : Jeremy

Toby Eddington Rolü : Adrian Cook

Femi Elufowoju Jr. Rolü : Krill