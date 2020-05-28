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  3. Mekanik 2: Suikast filmi konusu nedir? Mekanik 2: Suikast oyuncuları kimlerdir?
28 Mayıs 2020 Perşembe 16:54 | Son Güncelleme:

Mekanik 2: Suikast filmi konusu nedir? Mekanik 2: Suikast oyuncuları kimlerdir?

Mekanik 2: Suikast filmi konusu nedir" Mekanik 2: Suikast oyuncuları kimlerdir"

Mekanik 2: Suikast filmi konusu nedir? Macera ve aksiyon dolu film izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Akşam evde televizyon keyfi yapmak isteyen kişiler film hakkında araştırma yapıyor. Mekanik 2: Suikast oyuncuları kimlerdir? İşinde oldukça profesyonel olan bir suikastçıyı konu alan film hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

Mekanik 2: Suikast filmi konusu nedir? Mekanik 2: Suikast oyuncuları kimlerdir? Soruları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İşinde oldukça profesyonel olan bir suikastçıyı konu alan filmde birçok ünlü Hollywood yıldızı yer alıyor. Yönetmenliğini Dennis Gansel’in yaptığı Mekanik 2: Suikast filmi 2016 yılında vizyona girmiştir. Aksiyon, gerilim ve macera türlerinden yer alan film hakkında detaylı bilgiye haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

MEKANİK 2: SUİKAST FİLMİ KONUSU NEDİR?

Arthur Bishop, suikastçilik işini bırakmaya karar vermiştir. Ancak sevgilisi Gina çok güçlü ve tehlikeli bir adam tarafından kaçırılınca, onun hayatını kurtarabilmek için yeniden eski işine dönmek zorunda kalacaktır. Görevi, dünyanın 3 farklı yerindeki birbirinden zor suikastleri gerçekleştirmek ve onlara kaza süsü vermektir.

MEKANİK 2: SUİKAST OYUNCULARI KİMLERDİR?

Yapım Yılı: 2016

Yönetmen: Dennis Gansel

Oyuncular: Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones, Michelle Yoah.


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