Geçmişi Olmayan Adam filminin devamı olan Medusa Darbesi başrollerinde başarılı oyuncu Matt Damon yer alıyor. Yönetmenliğini Paul Greengrass’ın üstlendiği film 2004 yılında vizyona girdi. Jason Bourne hafızasını kaybeder. Geçmişini ve gerçekleri öğrenmek için mücadele veren Bourne’u öldürmek üzere bir suikastçi tutulur. Gerilim dolu sahnelerin yer aldığı film saat 20:00’da Kanal D’de yayınlanıyor. Peki, Medusa Darbesi filmi konusu nedir? Medusa Darbesi filmi oyuncuları kimler? İşte filmle ilgili detaylar

MEDUSA DARBESİ FİLMİ KONUSU

Umulmadık bir zamanda ve şaibeli bir şekilde Çin’in Başbakan yardımcısı, bir çok soru işaretini ardında bırakarak öldürülür. Olay üzerine dört bir koldan gerçekleştirilen araştırmalar neticesinde birincil zanlı olarak meşhur CIA tetikçisi Jason Bourne belirlenir. Ancak aslında böyle biri yoktur. Bu isim, David Webb adında bir süikastçının takma adıdır. Bir süre sonra kendi adını kullanarak cinayetler işleyen birinin olduğunu anlayan Webb, bu işin orta yerinde bulur kendisini. Bir de üstüne sevdiği kadın kaçırılır. Şimdi casuslar arası, aksiyon dolu bir savaş başlamıştır.

MEDUSA DARBESİ FİLMİ OYUNCULARI

Medusa Darbesi filmi oyuncu kadrosunda Matt Damon, Joan Allen, Brian Cox, Franka Potente, Julia Stiles, Karl Urban, Gabriel Mann, Karel Roden gibi isimler yer alıyor.

MATT DAMON KİMDİR?

Gerçek adı Matthew Paige Damon olan oyuncu ve senaryo yazarı Matt Damon, 1970 Boston Massachusetts’ de Kent Damon ve Nancy Carlsson-Paige’nin ikinci oğulları olarak dünya geldi.

Harvard Üniversitesi’nde başladığı İngilizce eğitimini yarıda bırakarak oyunculuğa yoğunlaşan Matt Damon, American Reportory Tiyatrosu ve Boston tiyatrolarında aldığı rollerle ilk oyunculuk deneyimlerini kazındı. İlk rol aldığı sinema filmi Mystic Pizza’da Julia Roberts ile birlikte bir sahnede oynadı. Ardından Courage Under Fire filmindeki aldığı rolle ilgi çeken oyuncu, yönetmenliğini Kevin Smith’in yaptığı Chasing Amy ve Francis Ford Coppola’nın yönettiği The Rainmaker gibi filmlerde oynadı. Matt Doman çocukluk arkadaşı Ben Affleck ile senaryosunu birlikte yazdıkları Good Will Hunting filmi ile kamera karşısına geçti. Damon bu film ile kariyerinde inanılmaz bir başarıya imza attı, Golden Globe ve Oscar En İyi Senaryo ödülü başta olmak üzere birçok ödül kazandı; her iki aktör de Miramax ile sözleşme imzaladılar. Sonrasında Steven Speilberg filmi Saving Private Ryan’daki performansıyla en yetenekli aktörler arasında yer almaya başladı.

Matt Damon, Aralık 2005’te Arjantin doğumlu barmen Luciana Bozan Barroso ile evlendi. 2006 doğumlu Isabella adında bir kızları var.