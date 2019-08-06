Max Steel filmi konusu nedir? Max Steel oyuncuları kimler?

Aksiyon ve bilimkurgu filmi sevenler için yayınlanan Max Steel filmi Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Max adlı genç vücudunda dünyadaki en güçlü enerjiyi üretebilmektedir. Bu gücünü Dünya’yı uzaylılara karşı korumak için kullanır. Ölüm Fısıltısı filminin yönetmeni olarak tanıdığımız Stewart Hendler'ın yönetmen koltuğunda oturduğu fantastik macera filminin senaryosunda ise Christopher Yost imzası var. İşte Max Steel filmi konusu ve oyuncuları

MAX STEEL FİLMİ KONUSU

Genç Max McGrath her ergenlik çağındaki genç gibi normal bir şekilde büyümüştür. Ancak günün birinde Max, vücudunun dünyadaki en güçlü enerjiyi üretebildiğini fark eder. Bu enerjiyle yaşayabilmesinin tek yolu da Steel adlı gizemli bir dünyadışı tekno-organik varlıkla birleşmesidir. İki varlık birbirlerine duydukları ihtiyaç sebebiyle birleşseler de arkadaş olurlar. Birlikte çalışarak üstün güçleri ile birbirlerini eğitirler, güçlerini birleştirerek bir süper kahraman haline gelirler. İkilinin şimdi el ele vererek dünyayı uzaylı saldırganlara karşı korumaları ve bu süreçte geçmişin sırlarını da çözmeleri gerekmektedir...

Ölüm Fısıltısı filminin yönetmeni olarak tanıdığımız Stewart Hendler'ın yönetmen koltuğunda oturduğu fantastik macera filminin senaryosunda ise Christopher Yost imzası var.

MAX STEEL FİLMİ OYUNCULARI

Filmin başrolünü Ben Winchell üstlenirken, kadroda Josh Brener, Maria Bello, Andy Garcia, Ana Villafañe, Mike Doyle ve Phillip DeVona gibi isimleri görmek mümkün.