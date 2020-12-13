Masumlar Apartmanı 14. yeni bölüm fragmanı heyecan uyandırdı! Safiye'nin annesiyle ilgili sırı nedir?

Masumlar Apartmanı dizisi yine heyecan dolu bir bölüm ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Yapımını OGM Medya’nın, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın gerçekleştirdiği Masumlar Apartmanı'nın 14. yeni bölümünden Safiye'nin annesiyle ilgili bir fragman yayınlandı. Başrollerini Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Masumlar Apartmanı şu günlerde en çok konuşulan diziler arasında...



Ekranların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı yeni bölümde Naci ve Safiye'nin fotoğrafını gören Han aralarındaki ilişkiyi öğreniyor.

Yeni bölümde Han'ın "Ben aklına gelebilecek en karanlık yoldan geliyorum" sözleri İnci'yi şaşırtıyor. Diğer yandan ise Naci karşısına çıkan Han'a meydan okuyarak "Ben senin alışık olduğun öğretmenlere benzemem. Beni korkutup kaçıramazsın" diyor.

MASUMLAR APARTMANI 14. BÖLÜM FRAGMANI

<br>

SAFİYE'NİN ANNESİYLE İLGİLİ SIRRI NE?

Safiye ise yıllar sonra karşısına çıkan eski aşkı Naci'nin dönmesiyle kendi içinde büyük çelişkiler yaşamaya başlıyor. Han ise hareketlerinden hoşlanmadığı Naci'nin ablası Safiye'nin eski aşkı olduğunu anlıyor.

Safiye'ye Naci'yi soran Han büyük bir şok yaşıyor. Annesinin hayaliyle konuşmaya başlayan Safiye'nin garip halleri Han'ı da şaşırtıyor. Tekerlekli sandalyede görülen annesi ise Safiye'ye "Beni nasıl bu evet tutsak ettiğini anlat. O herif için annemi öldürmeye kalktığını anlat" diye bağırıyor