MasterChef 2019 yeni sezonu başladı! MasterChef yeni sezon jüri üyeleri kimdir?

MasterChef yeni sezon jüri üyeleri merak ediliyor. MasterChef yeni sezon jüri üyeleri kimdir? TV 8’de ekrana gelen yarışmanın yeni sezon bölümleri başladı. Acun Ilıcalı, sosyal medyadan paylaştığı videoyla jüri değişikliğini daha önce duyurmuştu. Yarışmanın yeni sezonunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve İtalyan Şef Danilo Zanna jüri koltuğunda oturuyor. Dünyaca ünlü şeflerin karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri dökecek. MasterChef yeni sezon jüri üyeleri ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle.

MASTERCHEF YENİ SEZON JÜRİ ÜYELERİ

Yarışmanın yeni sezonunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve İtalyan Şef Danilo Zanna jüri koltuğunda oturuyor. Dünyaca ünlü şeflerin karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri dökecek. Acun Ilıcalı, sosyal medyadan paylaştığı videoyla jüri değişikliğini daha önce duyurmuştu.

DANİLO ZANNA KİMDİR?

İtalya doğumlu Zanna, aile restoranlarında çalışarak şeflik kariyerine başladı. İtalyda’da Gastronomi okudu. Türkiye’ye yerleşip kendi restoranını açtı. Çeşitli TV programlarında şeflik yapmaya başladı. Tematik bir kanalda kendi yemek programını hazırladı. İstanbul Culinary Enstitute’de İtalyan yemekleri workshopları hazırladı ve gastronomi öğrencilerine danışmalık yaptı.

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

Bolulu olan Mehmet Yalçınkaya, dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. 2004’te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi “CULINARY” de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı. Almanya’da dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Farklı tatların buluşması olan “Fusion Mutfak” akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan cheflerden birisi oldu. 2012’de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu.

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

25 Mayıs 1971 tarihinde dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1995 yılında akademik kariyer hedefiyle Avustralya’ya gitti. Master yaparken şeflik kariyerine adım attı. Bir süre restoran zincirlerinde yöneticilik yaptıktan sonra Sydney’de menüsünde pek çok meze ve klasik Türk mutfağına ait lezzet bulunan bir restron açtı. Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya’da yer aldı. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırladı. 2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile hayatını birleştiren Somer Sivrioğlu, 2 çocuk babası.