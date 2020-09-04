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  3. MasterChef yeni bölümü neden yok? 4 Eylül MasterChef Türkiye yeni bölümü var mı?
04 Eylül 2020 Cuma 00:51 | Son Güncelleme:

MasterChef yeni bölümü neden yok? 4 Eylül MasterChef Türkiye yeni bölümü var mı?

MasterChef yeni bölümü neden yok" 4 Eylül MasterChef Türkiye yeni bölümü var mı"

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye haftanın 7 günü yayınlanıyor. Somer, Mehmet ve Danilo Şef jüriliğindeki yarışma en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor. Tv8'in 4 Eylül Cuma yayın akışında ise MasterChef yer almıyor. Peki, MasterChef yeni bölümü bu akşam var mı, neden yok?

MasterChef Türkiye yeni sezonuyla ekranların vazgeçilmezleri arasına girmeyi başarıyor. Tv8 ekranlarının sevilen yarışması haftanın 7 günü de izleyici karşısına çıkıyor. Yarışmanın 4 Eylül Cuma akşamı yayınlanmaması üzerine de akıllara “MasterChef yeni bölümü neden yok?” sorusunu getirdi. İşte 4 Eylül Tv8 yayın akışı...

MASTERCHEF YENİ BÖLÜMÜ NEDEN YOK?

MasterChef Türkiye normalde haftanın 7 günü de Tv8’de yayınlanıyordu. 4 Eylül Cuma akşamı “Kırmızı Oda” dizisinin başlaması nedeniyle MasterChef yayınlanmayacak. Yarışma 5 Eylül Cumartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

4 EYLÜL TV8 YAYIN AKIŞIN

13:00 Doya Doya Moda

16:00 Apartmanlar Yarışıyor

20:00 Kırmızı Oda

KIRMIZI ODA KONUSU NE?

Hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek TV8 ekranlarında yayınlanacak olan “Kırmızı Oda” dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirilecek. “Kırmızı Oda”da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak!

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