Masterchef yeni bölüm ne zaman? Masterchef yeni yarışmacı Kıvanç Ermiş kimdir?

Masterchef yeni bölüm ne zaman? merak ediliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye'nin yayın günlerinde değişiklik yapıldı. O Ses Türkiye yarışmasının başlaması ile birlikte hafta sonu yayınlanan Masterchef Türkiye'nin yayın günleri hafta içine kaydırıldı. Masterchef yeni bölümleri ile Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri izleyicileri ile buluşacak. Masterchef Türkiye'nin yarın akşam yayınlanacak yeni bölümünde elenen yarışmacının yerine yeni bir yarışmacının geldiği görülüyor. Somer Şef, yeni gelen yarışmacının Masterchef'e katılan son yarışmacı olduğunu açıkladı. Bundan sonra elenen isimlerin yerine yeni yarışmacılar gelmeyecek. Masterchef yarışmacıları artık finale gidebilmek için tüm hünerlerini sergileyecek.

Masterchef Türkiye'ye katılan son yarışmacı Kıvanç Ermiş'in kim olduğu merak edilmeye başlandı. Masterchef Kıvanç Ermiş kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Masterchef yeni bölümleri ile Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri izleyicileri ile buluşuyor. Masterchef Türkiye yarın saat 20:00'de TV8 ekranlarında yer alacak. Yarın yayınlanacak bölümde yarışmacılar Mavi takımın kaptanı olmak için ter dökecek.

MASTERCHEF KIVANÇ ERMİŞ KİMDİR?

Gastronomi bölümü öğrencisi olan Kıvanç Ermiş, 24 yaşında ve 5 yıldır da özel şeflik yapıyor. MasterChef seçmelerinin 1. turunda kendisine verilen 5 dakikalık sunum süresince jüri üyelerinden geçer not almıştı.

MasterChef yeni bölüm tanıtımında, MasterChef Türkiye'nin yeni yarışmacısı olarak dahil olan Kıvanç Ermiş, bu yıl yarışmaya katılacak son isim olarak belirtildi.