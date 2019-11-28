MasterChef Yasin nereli? MasterChef Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında?

Masterchef Yasin’in nereli olduğu merak ediliyor. Masterchef Yasin kimdir, nereli? Sevilen yarışmada heyecan giderek artıyor. Finale az bir zaman kala kıran kırana mücadeleler yaşanıyor. Yarışmacılar arasında bulunan Yasin Obuz hareketli tavırları ve konuşmaları ile dikkat çekiyor. Haberimiz içerisinden MasterChef Yasin ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

MASTERCHEF YASİN KİMDİR?

Yasin Obuz aslen Diyabakırlıdır. 32 yaşında olan Obuz İstanbul’dan yarışmaya katıldı. Hacettepe Üniversitesi Spor Bölümü mezunu olduğu belirtilen Yasin Obuz ticaretle uğraşıyor. Eğlenceli yapısıyla dikkat çeken Yasin Obuz bir dönem Yemekteyiz'de de yarışmıştı.