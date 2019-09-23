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  3. MasterChef 22 Eylül son bölümde yaşananlar haberimizde! Masterchef kim kazandı?

MasterChef 22 Eylül son bölümde yaşananlar haberimizde! Masterchef kim kazandı?

MasterChef 22 Eylül son bölümde yaşananlar haberimizde! Masterchef kim kazandı"

MasterChef kim kazandı? sorusu yarışmayı kaçıranlar tarafından arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. MasterChef Türkiye'nin dün yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar takım kaptanlığı ve ödül oyunu için mücadele etti. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 17. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yarışmacılar takım kaptanlığını kazanmak için pasta yaparak hünerlerini sergiledi. MasterChef kim kazandı? diye araştıranlar için MasterChef 22 Eylül son bölümde yaşananlar haberimizde..

 

MasterChef kim kazandı? sorusu arama motorunda aranan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in son bölümünde kaptanlık ve ödül oyunları heyecanı yaşandı. Yarışmada bayrak yarışı sonrası çıkan tabaklardan memnun kalmayan şefler şaşırtan bir karar verdi. Jüri adına konuşan Somer Sivrioğlu, "İki hamburgerden herhangi birine ödül vermek, şefliği ve hamburgere büyük saygısızlık olur. O nedenle bir ödül vermemeye karar verdik" dedi. MasterChef kim kazandı? diye araştıranlar için MasterChef 22 Eylül son bölümde yaşananlar haberimizde..

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu Güzide kazandı. Güzendi rakip takımının kaptanını ise Alican olarak seçti. Ardından Güzide ve Alican takım yarışmacılarını seçti.

Mavi Takım Kaptanı Güzide: Suna, Rıfat, Batuhan, F.Batuhan, Açelya, Müge

Kırmızı Takım Kaptanı Alican: Ekin, Murat, Cemre, Yasin, Mustafa, Eda

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de bu haftaki ödül oyunu yarışması 3 faklı hamburger oldu. Jüri üyeleri yapılan hamburgerleri beğenmeyince ödül vermemeye karar verdi. Çarşamba günü yapılacak yarışmada Master Class'ı açıklayacaklarını duyurdu.

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